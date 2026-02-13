群馬県伊勢崎市で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車に衝突して家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判で、前橋地裁は男に懲役20年を言い渡しました。

鈴木吾郎被告は2024年、酒の影響で正常な運転が困難な状態でトラックを運転し、中央分離帯を乗り越えて乗用車に衝突し、塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの3人を死亡させた危険運転致死傷などの罪に問われていました。

これまでの裁判で鈴木被告は飲酒を否定してきましたが、13日、前橋地裁は、飲酒について「車に空き容器が残されていた焼酎2本を食事のときに飲んだと考えることが最も自然」などとし、鈴木被告の主張を退けた上、危険運転致死傷罪の成立を認めました。

そして、「家族を残し、未来を奪われて死亡した被害者らの無念、遺族らの悲嘆の心情は察するにあまりある」「不合理な弁解に終始し、罪に真摯（しんし）に向き合って反省しているとは言いがたい」と指摘し、危険運転致死傷罪の法定刑の上限にあたる、懲役20年を言い渡しました。

湊斗ちゃんの母親「20年という判決を聞いた時に、私たちの思いが通じたんだなと思いました」

湊斗ちゃんの曽祖母「子どもたちに『やったよ』と報告しました」

弁護側は、控訴するかどうかは判決理由を精査し検討するとしています。