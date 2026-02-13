½ÀÆ»¥Ñ¥êGSÉÔ¿¶¡Ö¸·¤·¤¤·ë²Ì¡×¡¡½÷»Ò¤ÎÄÍÅÄ´ÆÆÄ¡¢Á´³¬µéÍ¥¾¡¤Ê¤·
¡¡½ÀÆ»ÆüËÜ½÷»Ò¤ÎÄÍÅÄ¿¿´õ´ÆÆÄ¤¬13Æü¡¢7³¬µéÁ´¤Æ¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¡¦¥Ñ¥êÂç²ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡¤¹¤ëÎÏ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¼Ô¤Ï57¥¥íµé¤ÎÂç¿¹¼ëè½¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤À¤±¡£Æ±µé¤ÇºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¶ä¥á¥À¥ë¤Î¶ÌÃÖÅí¡Ê»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë48¥¥íµé¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¤Î¸Å²ì¼ãºÚ¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë3°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸¡¾Ú¤·¤Æ¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£