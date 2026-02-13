「ミラノ・コルティナ五輪・クロスカントリースキー男子１０キロフリー」（１３日、テーゼロ距離競技場）

競技が始まり、３０秒間隔で選手が次々とスタートした。

先頭のルーマニア選手はいきなり半袖で登場。２番目のウクライナ選手は七分袖。ＳＮＳでは「半袖でスキーしてる絵面おもしろい」「みんな半袖すごいな」などと盛り上がった。その後、ゼッケン２１をつけたジョンスティール・ハーゲンブッフ（米国）は衝撃のタンクトップ姿。「半袖こえてタンクトップ」「半袖に驚いてる場合じゃない！」「タンクトップがおるぞ。ヘソ出とるぞ」などと驚きのコメントが寄せられた。

また、ハーゲンブッフはその後、コースを間違えて直進してしまい、戻って右に曲がる場面も。ＳＮＳでは「タンクトップに加えてコース間違えるとかキャラ濃すぎる」「タンクトップおるなと思ったらコース間違えとる」などとツッコミもあった。

ＮＨＫのテレビ中継ではこの日の気温６・１度、雪面温度０度とのコンディションを紹介。真冬にしては暖かく、その後、気温によって雪面状況がどのように変化していくかが注目された。

米国スキーチームのＳＮＳはレース後「フィエンメ渓谷の晴れた日 １０キロの選手が結集」などとしてハーゲンブッフがタンクトップ姿で滑る様子の写真などを投稿した。

ハーゲンブッフは２１分４１秒１で１４位だった。