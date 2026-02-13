ミラノ・コルティナオリンピックは１２日、スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、小野光希（バートン）が８５・００点で銅メダルを獲得した。

前回北京大会銅の冨田せな（宇佐美ＳＣ）は、９位だった。

雪辱の舞台へ

後半の滑りに向けた布石となる重要な三つ目のエア。１回目の前、練習での不振を見たコーチ陣から「２回転でいくか」と助言を受けたが、小野は首を振った。「１００かゼロでいきたい」。３回全て転倒でもいい。そんな覚悟で滑り出した。

三つ目のエアで挑んだのは３回転の「フロントサイド１０８０」。高い跳躍で流れるように着地を決めると、最後の二つは逆足を前にしたスタンスの連続技をしっかり成功。「今までにないくらいの完成度」という会心の滑りに、小野は万歳で喜びを表現した。

１７歳で初出場した北京五輪は予選を２位で通過しながらも、決勝は「守りに入った」滑りで９位に終わった。大学進学を機に競技をやめようかとも考えた苦い記憶だ。それを同じ舞台で、どうしても払拭（ふっしょく）したかった。

北京五輪後は「際立った特別な大技があるわけでもない」から、多彩な技を高精度で決めることを追求した。ワールドカップ（Ｗ杯）は２０２２〜２３年と２３〜２４年の２季連続で種目別優勝を飾った。

その後は精神的に苦しむ時期もあった。代表の村上大輔コーチは「若い２人（清水と工藤）に押される時期が続いて、何度もメンタルが崩れそうになった」と代弁する。それでも、４年間の成長を証明するために、気持ちを奮い立たせて雪辱の舞台に立った。

２、３回目で得点を伸ばせなかったものの、清水や工藤を上回った。「今までやってきたことを全部出せたので、純粋にうれしい」と充実の表情を浮かべた小野。表彰台では「北京のリベンジを果たせて特別なものになった」という銅メダルを、両手で持って大事そうに見つめた。（小沢理貴）

「３回も出られたことに感謝」

冨田は２大会連続の表彰台を逃した。試合前に腰を負傷し、「かがめないくらい、しんどい」状態だったという。１回目は転倒し、２回目の６８・２５点に「やるしかないというのがあった。１本はしっかり決めることができてうれしい」。開会式で日本選手団の旗手を務めた自身３度目の五輪は、悔しい結果となった。４年後については「（終わった）直後すぎて考えられない部分はあるが、この舞台は特別だと思う。３回も出られたことに感謝したい」と語った。