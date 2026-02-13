【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料

タカラトミーは、2月14日より開催の「T-SPARK」単独展示イベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、「ゾイド」シリーズの新作を展示する。

展示品には1/100スケールアクションプラモデル「リアライズモデル」シリーズから「ライトニングサイクス アーバイン仕様」、「シールドライガー・マークII」の原型を初公開。「ライトニングサイクス アーバイン」はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」の劇中デザインや拘束具などのオプションパーツも展示されている。

「シールドライガー・マークII」は脇腹にキャノンユニットが配置され、背部からの動力パイプやミサイルポッドも造形されている。

また、2月13日より予約が開始された「ザバット」や「トリニティ―ライガー 鹵獲カラー」なども展示。

さらにムービングキット「ADVANCED Ziシリーズ」より「ライガーゼロイクス」、「サイコジェノザウラー」が公開された。

リアライズモデル

【シールドライガー・マークII】【ライトニングサイクス アーバイン仕様】【RMZ-020 ザバット】【RMZ-020F ザバット フルオプションセット】【RMZ-018 トリニティライガー 鹵獲カラー】

国内：タカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品

ADVANCED Ziシリーズ

【RMZ-019 ヘルキャット＆モルガ ゼネバスカラーセット】【AZ-14 ライガーゼロイクス】【AZ-15 サイコジェノザウラー】

