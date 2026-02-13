レガシーソウル「ミクロマン」、「スーパービーダマン」新作が展示。「ミクロマン コマンド3号」や「ケーニッヒケルベロス」が公開【T-SPARK ZONE CORE】「ロボットマン＆ドリル戦車セット」の彩色見本も公開
【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料
(C) ＴＯＭＹ
タカラトミーは、2月14日より開催の「T-SPARK」単独展示イベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、「レガシーソウル」シリーズの新作を展示する。
展示では「ミクロマン」、「スーパービーダマン」の新作が公開された。
「ミクロマン」からは「ミクロマン コマンド3号4体セット」をはじめ、「ミクロチェンバー4個セット」、「アクロイヤーA311L 3体セット」などが公開された。また、「ロボットマン＆ドリル戦車セット」、「ドラグタイガー」の彩色見本が公開された。
「スーパービーダマン」からはマンガ「爆球連発！！スーパービーダマン」より伊集院圧政が使用するOSビーダマン「ケーニッヒケルベロス」が登場。展示ではOSギアを装着した状態も展示され、バレル部分のパワーリングによる変化球ギミックらしい造形も確認できる。
ミクロマン【ミクロマン コマンド3号4体セット】 【ミクロマン ミクロチェンバー4個セット】 【ミクロマン ロボットマン＆ドリル戦車セット】 【ミクロマン アクロイヤーA311L 3体セット】 【ミクロマン ドラグタイガー】
スーパービーダマン【スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス】 【スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス＆コンテナケースセット】
(C)今賀俊／小学館 (C) ＴＯＭＹ