【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料

タカラトミーは、2月14日より開催の「T-SPARK」単独展示イベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、「レガシーソウル」シリーズの新作を展示する。

展示では「ミクロマン」、「スーパービーダマン」の新作が公開された。

「ミクロマン」からは「ミクロマン コマンド3号4体セット」をはじめ、「ミクロチェンバー4個セット」、「アクロイヤーA311L 3体セット」などが公開された。また、「ロボットマン＆ドリル戦車セット」、「ドラグタイガー」の彩色見本が公開された。

「スーパービーダマン」からはマンガ「爆球連発！！スーパービーダマン」より伊集院圧政が使用するOSビーダマン「ケーニッヒケルベロス」が登場。展示ではOSギアを装着した状態も展示され、バレル部分のパワーリングによる変化球ギミックらしい造形も確認できる。

ミクロマン

スーパービーダマン

【ミクロマン コマンド3号4体セット】【ミクロマン ミクロチェンバー4個セット】【ミクロマン ロボットマン＆ドリル戦車セット】【ミクロマン アクロイヤーA311L 3体セット】【ミクロマン ドラグタイガー】【スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス】【スーパービーダマン・OSギア・伊集院スペシャル ケーニッヒケルベロス＆コンテナケースセット】

(C) ＴＯＭＹ

(C)今賀俊／小学館 (C) ＴＯＭＹ