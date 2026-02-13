「トイライズ」で「ガオガイガー」9月下旬発売決定！「スターガオガイガー」のパーツも確認【T-SPARK ZONE CORE】『機甲創世記モスピーダ』からは第3弾「レギオス アルファ」が発表
タカラトミーは、可動フィギュア「トイライズ ガオガイガー」と「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」を発表した。2月14日より東京・秋葉原で開催のイベント「T-SPARK ZONE CORE」にてサンプルを展示する。
「トイライズ ガオガイガー」は、『勇者王ガオガイガー』シリーズに登場する「ガオガイガー」を立体化した可動フィギュア。9月下旬に発売を予定しており、3月に予約を開始する。本イベントが初展示となり、「ディバイディングドライバー」や「ガトリングドライバー」を再現した武装を確認できる。ガオガイガー本体と共に「ステルスガオーII」用のオプションパーツが展示されており、宇宙仕様の「スターガオガイガー」の姿も再現できるようだ。
「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」は、トイライズで展開している『機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS』シリーズの第3弾。9月下旬に発売を予定している。本イベントで初発表となり、ソルジャー形態で展示された。機体カラーは黒と赤を基調とし、発表済みの「レギオス オメガ」や「レギオス デルタ」と比べると、背部のバックパックから伸びる大型砲が目立つ。
トイライズ ガオガイガー
トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ
お待たせいたしました！本日20時から！//- T-SPARK 公式 (@tspark_official) February 13, 2026
配信番組「T-SPARK LIVE」開催！
豪華ゲストをお迎えして、世界最速でT-SPARKの最新商品情報をお届け！
▼配信先URLはこちら▼
https://t.co/oztQu49WNd
※上記URLは開催時間となりましたら視聴可能です。
▼T-SPARK LIVEの詳細はこちら▼… pic.twitter.com/bFVO8L4QK3
(C) タツノコプロ (C) ＴＯＭＹ
(C) TOMY (C)サンライズ