【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料

タカラトミーは、可動フィギュア「トイライズ ガオガイガー」と「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」を発表した。2月14日より東京・秋葉原で開催のイベント「T-SPARK ZONE CORE」にてサンプルを展示する。

「トイライズ ガオガイガー」は、『勇者王ガオガイガー』シリーズに登場する「ガオガイガー」を立体化した可動フィギュア。9月下旬に発売を予定しており、3月に予約を開始する。本イベントが初展示となり、「ディバイディングドライバー」や「ガトリングドライバー」を再現した武装を確認できる。ガオガイガー本体と共に「ステルスガオーII」用のオプションパーツが展示されており、宇宙仕様の「スターガオガイガー」の姿も再現できるようだ。

「トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ」は、トイライズで展開している『機甲創世記モスピーダ ANOTHER GENESIS』シリーズの第3弾。9月下旬に発売を予定している。本イベントで初発表となり、ソルジャー形態で展示された。機体カラーは黒と赤を基調とし、発表済みの「レギオス オメガ」や「レギオス デルタ」と比べると、背部のバックパックから伸びる大型砲が目立つ。

トイライズ ガオガイガー

トイライズ AFC-01X α レギオス アルファ

(C) タツノコプロ (C) ＴＯＭＹ

(C) TOMY (C)サンライズ