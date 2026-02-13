梅田彩佳（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/13】元AK48の梅田彩佳が2月12日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを披露し、反響を呼んでいる。

◆梅田彩佳、誕生日イベントで妹と2ショット


梅田は「イベント“お誕生日のイベントと歌”ありがとうございましたー」「ゲストは大好きな妹」とつづり、2月8日に行われたイベントでのオフショットを複数枚投稿。以前から“大好き”と公言している7歳下の妹との2ショットを公開した。ベロアとチュールを組み合わせた煌びやかなドレス姿の梅田と、花柄のコートをスタイリッシュに着こなした妹が、誕生日ケーキを前に並ぶ姿を披露している。

また、「最高に楽しい時間でしたー！みんな沢山盛り上がってくれて、ありがとう」「とっっても嬉しかったよ！！ふふふ」と、誕生日を祝ってくれた参加者への感謝と喜びを伝えている。

◆梅田彩佳の投稿に反響


この投稿には「姉妹揃って美しすぎる」「レベチな美人姉妹」「妹さんカッコいい」「お誕生日おめでとうございます」「素敵な2ショット」「妹大好きな気持ちがあふれている」「そっくり」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

