スケールフィギュア「SPARK Fig」新作！ 「ゾイドジェネシス」よりコトナ・エレガンスの原型が公開【T-SPARK ZONE CORE】
【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料
タカラトミーは、2月14日より開催の「T-SPARK」単独展示イベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、スケールフィギュア「SPARK Fig」シリーズの新作を展示する。
会場ではアニメ「ゾイドジェネシス」のキャラクター「コトナ・エレガンス」の原型が公開された。スケールは1/7スケールとなっている。水着衣装での立体化となっており、健康的なスタイルやお姉さんらしい表情なども再現されている。また、原型では扇子を持ったポーズが展示されており、扇子には彼女が乗るゾイド、レインボージャークを感じさせる意匠が入っている。
SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス 1/7完成品フィギュア
