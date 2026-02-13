【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料

タカラトミーは2月14日、15日に開催するハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の単独イベント「T-SPARK ZONE CORE 2026」において、「ダイアクロン」の新作「ダイアバトルスX-1 宇宙機動タイプ」を発表、試作原型を展示する。

「ダイアバトルスX-1」は再始動した「ダイアクロン」の最初のメカ「ダイアバトルスV2」と同じ「ダイアバトルス」シリーズに属する最新鋭機だ。「ダイアバトルス」は3機合体システムと優れた空中機動力を誇るダイアクロン隊の汎用主力戦闘マシンであり、従来の設計思想を受け継ぎ、発展・強化させている。マルチ合体機能に加え、新たに単機完結型の機能特化型のモードチェンジシステムを各機に搭載している。

「ダイアバトルスX-1 宇宙機動タイプ」は、宇宙用に装備とカラーリングが変わる。商品魅力としては赤と青がメインのヒロイックなカラーリングだった通常タイプから、よりメカニカルなカラーになり、SFメカとしての性格が強くなる。装備も大きく変わるようで、会場で注目したいところだ。

【ダイアバトルスX-1 宇宙機動タイプ】

(C) TOMY