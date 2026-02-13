【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料

タカラトミーは、2月14日より開催の「T-SPARK」単独展示イベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、プラモデル「メタルモルバース」シリーズの新作を展示する。

展示では「斬山碧＆ブレードライガー DRESS CODE #SCARLET」が公開。通常の青いカラーリングから赤を基調としたカラーリングに変更。ストーリーではアニメで活躍する“真っ赤なブレードライガー”を見たライガーの「赤になりたい！」という想いをきっかけに、新たに赤い衣装となった斬山碧とブレードライガーが表現されている。

また、NPCのフィーネ＆ジークの原型も公開。フィーネは表情やアニメを連想させる衣装デザインなどが確認でき、ジークもアニメの印象に近い造形となっている。

【MV-01A 斬山碧＆ブレードライガー DRESS CODE #SCARLET】【MV-02 フィーネ＆ジーク】

(C) ＴＯＭＹ

(C) ＴＯＭＹ (C)ShoPro