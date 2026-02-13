◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】女子決勝で、小野光希（２１）＝バートン＝が８５・００点で３位に入り、日本勢２大会連続の銅メダルを獲得した。９位だった２２年北京大会から２度目の五輪で悲願を成就し、今大会の日本勢のメダル獲得数を１０個目の大台に乗せた。ともに１６歳の清水さらが４位、工藤璃星（ともにＴＯＫＩＯインカラミ）が５位。前回銅メダルの冨田せな（２６）＝宇佐美ＳＣ＝は９位。１７歳の崔ガオンが３回目に９０・２５点をマークして逆転し、スキー、スノーボードの韓国勢として初の金メダル。３連覇を目指したクロイ・キム（２５）＝米国＝は８８・００点で銀メダル。

後に滑った清水の得点を上回ることが確定し、小野の銅メダルが決まった。待機場所でしゃがみ込むと歓喜の涙があふれ出た。

「競技を始めてから一番うれしい。諦めずにやってきて本当に良かった」

重さ４９０グラムの銅メダルを両手で大事そうにして持つとしばし見つめた。

「取りたい、取りたいと思ってきたが、目の前にすると夢を見ている感じ。（触って）メダルを取れたとようやく実感が湧いた」

不屈の精神でカムバックを遂げた。１１日の予選は１１位で１２人による決勝に薄氷の通過。不安に襲われたが、村上大輔テクニカルコーチ（４２）らに「光希の滑りを」と励まされ、開き直った。８５・００点を出した１本目のルーチンで、３発目に３回転する「フロントサイド１０８０」に成功。実は決勝前の練習を見た同コーチらから半回転、難度を下げる提案をされたが、小野は「１００か０で行く」と自分を信じて跳んだ。

五輪の借りを五輪で返した。１７歳で最年少メダルが期待された前回北京五輪は予選２位通過。しかし決勝は重圧から逆スタンスの横３回転技を失敗し９位。決勝後、バスの中で母・静恵さんに電話で泣きながら伝えた。「自分の滑りができなかった。こんな思いは二度としたくない」。大舞台で決める強さを求め続け、２３―２４年シーズンのＷ杯で種目別Ｖ。世界選手権で２度銅をつかんだ。

ここ２年はともに１６歳の清水、工藤ら、さらに若い世代の突き上げもあり「精神的に崩れ、泣くこともあった」と同コーチ。それでも１月にＷ杯を制した構成の難度をさらに上げ、完璧に決めた。「ここまで辞めないで頑張ってきて良かった。４年前の悔しさをバネに変え、Ｗ杯の優勝より内容も詰まっている。五輪は特別なもの」。小学校の文集に書いた夢舞台でメダリストになった。

２２年春、早大に進学。学業と両立し活動する。海外遠征が多く、トップ選手ではいばらの道を歩んだ。シーズン中は遠征先で夜深くまで課題に励んだ努力家は「４年で卒業する」と今春卒業の見通し。英語学習にも貪欲で、メダル会見では海外メディアからの質問は全て流ちょうな英語で答え、関心を集めた。

５歳の時に１０年バンクーバー五輪で金メダルに輝いたトーラ・ブライト（オーストリア）に憧れ、競技に本腰を入れた２１歳。「２、３本目攻めてこけた。まだ伸びしろがある。次も頑張りたい」。４年後にメダルの色を変えるべく、さらに強くなって帰ってくる。