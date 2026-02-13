「Q VILLAGE」に「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」の空飛ぶタイムマシンが登場。会場にて原型が公開【T-SPARK ZONE CORE】
【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料
(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment， Inc. All Rights Reserved.
タカラトミーは、2月14日より開催の「T-SPARK」単独展示イベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、デフォルメフォーマットシリーズ「Q VILLAGE」より「バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン （Part2）」の原型を展示する。
会場では映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」に登場した空を飛ぶタイムマシンがQ VILLAGEシリーズで立体化。劇中の未来へタイムスリップした際のタイヤを変形させ、ホバー移動をしていたデザインとなっている。シートにミニフィギュアを乗せることができ、ドクとマーティが付属する。
お待たせいたしました！本日20時から！//- T-SPARK 公式 (@tspark_official) February 13, 2026
配信番組「T-SPARK LIVE」開催！
豪華ゲストをお迎えして、世界最速でT-SPARKの最新商品情報をお届け！
▼配信先URLはこちら▼
https://t.co/oztQu49WNd
※上記URLは開催時間となりましたら視聴可能です。
▼T-SPARK LIVEの詳細はこちら▼… pic.twitter.com/bFVO8L4QK3
(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment， Inc. All Rights Reserved.
(C) TOMY