【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料

タカラトミーは、2月14日より開催の「T-SPARK」単独展示イベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、デフォルメフォーマットシリーズ「Q VILLAGE」より「バック・トゥ・ザ・フューチャー タイムマシン （Part2）」の原型を展示する。

会場では映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2」に登場した空を飛ぶタイムマシンがQ VILLAGEシリーズで立体化。劇中の未来へタイムスリップした際のタイヤを変形させ、ホバー移動をしていたデザインとなっている。シートにミニフィギュアを乗せることができ、ドクとマーティが付属する。

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment， Inc. All Rights Reserved.

(C) TOMY