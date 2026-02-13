【T-SPARK ZONE CORE】 開催日：2月14日10時～19時 2月15日10時～18時 会場：秋葉原ラジオ会館10F イベントスペース （東京都千代田区外神田１丁目１５－１６） 入場料：無料

タカラトミーは2月14日、15日に開催するハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」の単独イベント「T-SPARK ZONE CORE 2026」において、「オルタードナノ」、新キャラクター「ナイトヴェイル」、「デルタリング」会場展示した。

「オルタードナノ」は人型の"フィギュア"と乗り物フィギュア"ビークル"の連動で遊べる完成品アクションフィギュアシリーズ。デザイナーの新川洋司氏がフィギュアを、荒牧伸志氏がビークルをデザインする。

新作フィギュアは「Alt NIGTH VELL<ナイトヴェイル>」と、「Alt DELTA RING<デルタリング>」。デルタリングは人の顔のように見えるマスクが特徴的。ナイトヴェイルは体部分の装甲デザインも異なっている。

Alt DELTA RING<デルタリング> 8月発売予定、価格：6,600円

Alt NIGTH VELL<ナイトヴェイル> 発売日、価格未定

(C) TOMY