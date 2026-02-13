【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】女子５００メートル準々決勝が行われ、初出場の金井莉佳（２０）＝日大＝は敗退した。４３秒１７８で１組３着。各組３着の上位２人に入れず、準決勝進出はならなかった。１４日（日本時間１５日）には３０００メートルリレー準決勝を控える。日本勢２８年ぶりのメダルを目指し、チーム一丸となって臨む。男子１０００メートルの吉永一貴（２６）＝トヨタ自動車＝も準々決勝で敗退した。

金井の五輪初戦は準々決勝で去ることになった。決勝で優勝と２位だった２選手を擁したレース。序盤からのハイペースに戸惑いながらも何とか食らいついたが、準決勝進出はかなわなかった。それでも「自己ベストが出て、本当に良い経験ができた」と収穫たっぷりだった。

大外からスタートし、序盤は最後尾を回った。前の４人とは大きく離されたが、他選手同士の接触や失格があり３着でゴール。ワールドツアーでは予選通過がやっとだっただけに、世界最高峰のスピードに対応できなかったが、「テレビで見ていた世界。自分がそのレースに参加できた」と目を輝かせた。

小学校４年生の時、地元・埼玉のスポーツ育成事業に参加。当初は馬術を希望していたが、直後にスケートを体験し「楽しい」と一瞬ではまった。それまでもクラシックバレエや水泳などを習い、運動神経は抜群。「初めてにしては滑れた方」とのめり込み、２３年の全日本ジュニア選手権では３冠を達成した。

今季ワールドツアーでは３０００メートルリレーで２度銅メダルを獲得。今後も日本勢２８年ぶり、女子では初のメダルに期待がかかる。「あげ〜」と一人ずつグータッチをしてレースに臨むという仲の良いチーム。「一瞬で加速してスピードを出すことが得意。自分の走順の役目を確認して、皆さんのサポートをしたい。要になれれば」と最年少が活躍を誓った。第一関門は１４日の準決勝。上位４チームに入らなければ夢は途絶える。日本の悲願を２０歳がかなえる。（富張 萌黄）