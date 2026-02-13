【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】スピードスケートの公式練習がミラノ・コルティナ五輪の本番会場で行われた。練習後に団体追い抜きコーチを務めるウイリアムソン師円コーチが取材対応し、今大会１０００メートル銅の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日（日本時間１６日）に行われる５００メートルにエントリーしたと発表した。正式発表は１４日（同１５日）のスタートリスト発表時になるが、この日の取材で明かした。

高木は５００メートルは補欠登録だが、出場の決定権は高木に委ねられていた。昨年末の代表発表の際には「出るつもりの方が大きい。ただ、自分のそのときの決断でいいと言われているので、自分の気持ちで滑りたいか滑らない方がいいかで決めたい」と話していた。今月１日のミラノ到着時には「出るつもりで準備していく」と話していたが、正式に出ることを決めたようだ。これにより出場予定だった稲川くるみ（光文堂インターナショナル）はレースに出られなくなる。

４度目五輪の初戦となった１０００メートルは銅メダルを獲得。だが優勝のユタ・レールダム（オランダ）には１秒６４差をつけられ「完敗。このままでは終われない」と闘志を燃やしていた。前回大会は自身も驚く銀メダルだったが、今大会は真っ正面からメダル狙いに行く。ウイリアムソン・コーチは「狙えるものは全部狙っていく」と話し、本気度がうかがえる。