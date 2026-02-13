【バカでも作れる飯？やってみ？】ふざけんなッ！感謝できないヤツはクズ確定＜第6話＞#4コマ母道場

家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？　誰だって腹が立ちますよね。

第6話　ふざけんな



【編集部コメント】

ユウスケさん、ちゃっかり食べ終えたじゃないですか！　文句を言うなら食べなければいいのに、「明日は頑張ってね」の余計なひと言までつけて……。作ってくれたことに対し、「ごちそうさまでした」ポーズだけでなく、きちんと言葉で発してくださいよ！　感謝のカケラもない上から目線、レナさんがキレるのもムリないですよね。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・横内みか