【バカでも作れる飯？やってみ？】ふざけんなッ！感謝できないヤツはクズ確定＜第6話＞#4コマ母道場
家事の中でも、とくに負担が大きいのが毎日の食事作り。献立を考え、買い物をして、調理して……食べ終われば後片付けまで待っています。そんな手間ひまかけた食事を否定されたら……？ 誰だって腹が立ちますよね。
第6話 ふざけんな
【編集部コメント】
ユウスケさん、ちゃっかり食べ終えたじゃないですか！ 文句を言うなら食べなければいいのに、「明日は頑張ってね」の余計なひと言までつけて……。作ってくれたことに対し、「ごちそうさまでした」ポーズだけでなく、きちんと言葉で発してくださいよ！ 感謝のカケラもない上から目線、レナさんがキレるのもムリないですよね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか