衆院選で大敗した中道改革連合は、きょう（13日）代表選挙を行い、新代表に香川1区選出の小川淳也氏が決まりました。衆院選を通じて立憲出身者と公明出身者との間で溝が深まっていて、小川氏は党内融和に向けて手腕が問われることになります。

【写真を見る】「非常に重い責任」中道改革連合の新代表に小川淳也氏（香川1区）が決まる 党内融和に向けて問われる手腕 街の有権者の反応は

小川淳也氏と階猛氏の一騎打ちとなった中道改革連合の代表選です。きょう（13日）行われた議員総会で、党所属の国会議員49人による投票が行われました。

開票の結果は小川氏が27票、階氏が22票。小川氏が新たな代表に選ばれました。

小川淳也代表「非常に重い責任を負えとの意思を受け止める」

（中道改革連合 小川淳也代表）

「非常に重い責任を負えとのみなさまの意思をしっかりと受け止め、ただいま初心の一端で申し上げたことに嘘偽りなく、真摯な姿勢で誠実に務めを果たして参りたい」

高松市の小川氏の事務所では、約30人の支援者らが代表選のようすを中継で見守りました。

小川氏が新代表に決まると、大きな拍手が起こりました。

支援者は…

（支援者）

「よかったですね。本人も前から代表になろうということはしきりに言っていましたからね。本当にやってくれると思いますよ」

（支援者）

「昔から変わらない人。その芯はぶれない人なので、党首になったので、これからは好きなことをして正しい道を歩んでほしい」

（立憲民主党香川県連 富野和憲代表）

「結果については大変うれしいと思いますし、誇らしいなと思いますけど、これから彼が立ち向かっていく困難さを感じると、ちょっと私自身も胸が痛むところがありますね」

「彼がいない時間が今後多くなると思いますので、立憲の地方議員で補いあいながら、彼の活動が過不足なくできるようサポートしていきたい」

有権者の反応は…

（街の有権者）

「香川県の代表としてトップに選ばれるのは誇り高いというか、議席自体は少し少ないと思うんですけど、国をよりよくするために少し力をみせてほしい」

（街の有権者）

「いろんな政策が、みんなの意見で政策が進んでいたじゃないですか。これから先そんなこと絶対ないですよね、今の状況だと。あげくに裏金問題とか何にもなかったかのようになってるじゃないですか。いかがなものかと私は思います。ですからそれをどうにかしてほしい」