＜不公平！＞手土産を持ってこない兄家族。私は毎回持って行くのに…手ぶらでもいいの？
お正月やお盆など、実家に帰省する際に手土産を持っていくことがあるでしょう。特に実家から離れた場所に住んでいると親に頻繁に会うことができないため、親の好きなものを持参することも。でも実家に手土産を持ってこないきょうだいがいると、なんだかモヤモヤしてしまうかもしれません。そんななか、ママスタコミュニティのあるママから、こんな質問がありました。
『姉と私は実家から遠く離れて暮らしているから、帰省するときは手土産を持っていく。なのに実家近くに住んでいる兄はもらうだけ。お正月やお盆で実家に帰省するときも何も持ってこない。兄家族は食べて帰るのみ。兄にはもう手土産を渡さないでいいとして、お盆や正月にごちそうになって、子どもはお年玉をもらっても近距離実家なら手土産なしは当たり前なの？』
手土産を持参するかは、距離に関係ない
『うちは実家に近いけれど、手土産やお裾分けを持っていくこともあるよ。旅行のお土産も渡すし。近くても関係ないと思う。気持ちの問題だよ』
『距離に関係なく、手土産は相手のことを思って持っていくものだよ。感謝の気持ちや、これを食べてほしいという思いとか』
実家やきょうだいに手土産を持っていくかは、距離で考えることではなく、気持ちの問題なのでしょう。実家の親やきょうだいに食べてほしいという思いや、感謝の気持ちを伝えたいのならば、手土産を持参することも。仮に近くに住んでいても、渡したいものがあれば持参をすることになるでしょうから、投稿者さんのお兄さんは親やきょうだいへの思いが薄いのかもしれませんね。
実家に近いと手土産は特になし
『歩いて10分の義実家に1か月に1回は行くけれど、手土産は持っていかないよ。近くに住んでいる義兄たちも、持ってきていないんじゃないかな？』
『うちは両家とも近いからよく会いに行くけれど、毎回手土産を持っていくわけじゃないよ』
実家に近い場所に住んでいるママからは、手土産を持参することはほぼないとのコメントがありました。手土産を持って行くのは、普段からあまり会う機会がない人の場合なのかもしれませんね。頻繁に会っていると特別な手土産というよりは、頂き物のお裾分けのようなカジュアルなものになるのかもしれません。
お兄さんは甘えているだけ
『お兄さんは単純に息子ちゃん気分が抜けていないだけだと思う』
『親だから、何をしてもらっても当たり前と思っているんじゃないの？ 私には独身の兄がいるけれど、長期間帰省してもお金を渡してないことを知ったから、親の経済状況などを話して自分の食費と光熱費ぐらいは渡すように言った。それからは渡しているみたい。そもそも支払った方がいいという考えがないんだと思う』
お兄さんが手土産を持参せず、むしろもらうばかりでいるのは、自分の実家という考えがあるからなのでしょう。親に何かをするという発想ではなく、親から何かをしてもらうという発想になっていて、それを当然と思い込んでいるのかもしれませんね。投稿者さんやお姉さんが手土産を渡してもお返しをしないといけないと思わないのも、お兄さんは「してもらう側」と思っているからなのでしょう。このような態度が気になるならば、お兄さんにきちんと話すことも必要になってきそうです。
親がいいならそれでいいのでは？
『周りがいろいろ思うところがあったとしても、親が孫がかわいくてなんとも思ってないなら、それはそれでアリなのかも』
お兄さん家族が手土産なしで実家に行くことに納得ができない投稿者さん。タダで食事をしたり、子どもたちはお年玉をもらっていますから、親の負担が大きいと思ってしまいますね。親のことを考えるとお兄さんの行動は許せないと感じるのかもしれませんが、肝心の親はどう思っているのでしょうか。もしかしたら孫に美味しいご飯を食べてもらうのが嬉しいのかもしれません。周囲が思うほど親は手土産なしについて気にしてない可能性もありますね。親から何か愚痴のようなものがあれば話は別ですが、そうでないならば現状維持でもよさそうです。この関係性が親にとって快適であれば、そっとしておくのも最善の策なのかもしれません。