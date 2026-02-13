『ドラえもん』日本初のドローンショー開催決定！ 1000機のドローンがお台場の夜空を埋め尽くす
日本初上陸となる『ドラえもん』のドローンショーが、3月7日（土）と3月8日（日）の2日間、東京・お台場海浜公園で開催される。
【写真】『ドラえもん』日本初のドローンショー香港開催時の様子 日本にくるなんてッ！（5枚）
■ひみつ道具が夜空で大活躍！
今回開催される「100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー」は、世界7都市を巡った、『ドラえもん』のまんが、アニメ、大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」（3月27日〜9月30日）に先駆けて実施される、観覧無料（事前申込不要）のイベント。
18時30分から18時45分までの15分間行われる本ドローンショーの舞台となるのは、東京湾を望む開放的な景観と豊かな自然が魅力の、湾岸エリアを代表するお台場。
海風が心地よく吹き抜けるこの場所は、レインボーブリッジや高層ビル群が織りなす美しい夜景を背景に、昼夜問わず多くの人々に親しまれる東京屈指のロケーションだ。周辺には多彩な商業施設も隣接している絶好のエリアとなっている。
ショーの本編では、1000機のドローンが夜空を埋め尽くし、ドラえもんをはじめ、のび太やおなじみの仲間たちが、このお台場の夜空を舞台に壮大な物語を繰り広げる。そして、高さ100mを超える巨大なドラえもんが夜空に出現する姿は圧巻の一言。最新テクノロジーを駆使し、今回のイベントで初登場となるひみつ道具「100%友達あつめすず」をはじめ、さまざまなひみつ道具が夜空で大活躍する。
さらに、今回「日本オリジナルの特別演出」も実施。海外公演で培われた技術と、東京の象徴的な夜景が融合することで生まれる、ここでしか体験できないサプライズが楽しめるそうだ。
2024年、本イベントの皮切りとなった香港では、世界初となる「ドラえもん ドローンショー」が実施され、大きな話題を呼んだ。香港の名所であるビクトリア・ハーバー上空に約1000機のドローンが集結し、夜空を巨大なキャンバスに見立てて、タケコプターで空を飛ぶドラえもんやおなじみのひみつ道具、そして感動の名シーンが次々と描き出された。
ドローンショーは大型イベント「100%ドラえもん＆フレンズ」の開幕を祝う象徴的なイベントとして位置づけられ、この盛り上がりは観光や経済にも大きな波及効果をもたらし、国境を超えて愛されるドラえもんの力を改めて世界に証明している。
「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」は、3月27日（金）から9月30日（水）まで、東京・有明にあるTOKYO DREAM PARK EX STUDIO7ほかで実施。
【写真】『ドラえもん』日本初のドローンショー香港開催時の様子 日本にくるなんてッ！（5枚）
■ひみつ道具が夜空で大活躍！
今回開催される「100％ドラえもん＆フレンズ ドローンショー」は、世界7都市を巡った、『ドラえもん』のまんが、アニメ、大長編の世界が一堂に会する史上最大級のイベント「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」（3月27日〜9月30日）に先駆けて実施される、観覧無料（事前申込不要）のイベント。
海風が心地よく吹き抜けるこの場所は、レインボーブリッジや高層ビル群が織りなす美しい夜景を背景に、昼夜問わず多くの人々に親しまれる東京屈指のロケーションだ。周辺には多彩な商業施設も隣接している絶好のエリアとなっている。
ショーの本編では、1000機のドローンが夜空を埋め尽くし、ドラえもんをはじめ、のび太やおなじみの仲間たちが、このお台場の夜空を舞台に壮大な物語を繰り広げる。そして、高さ100mを超える巨大なドラえもんが夜空に出現する姿は圧巻の一言。最新テクノロジーを駆使し、今回のイベントで初登場となるひみつ道具「100%友達あつめすず」をはじめ、さまざまなひみつ道具が夜空で大活躍する。
さらに、今回「日本オリジナルの特別演出」も実施。海外公演で培われた技術と、東京の象徴的な夜景が融合することで生まれる、ここでしか体験できないサプライズが楽しめるそうだ。
2024年、本イベントの皮切りとなった香港では、世界初となる「ドラえもん ドローンショー」が実施され、大きな話題を呼んだ。香港の名所であるビクトリア・ハーバー上空に約1000機のドローンが集結し、夜空を巨大なキャンバスに見立てて、タケコプターで空を飛ぶドラえもんやおなじみのひみつ道具、そして感動の名シーンが次々と描き出された。
ドローンショーは大型イベント「100%ドラえもん＆フレンズ」の開幕を祝う象徴的なイベントとして位置づけられ、この盛り上がりは観光や経済にも大きな波及効果をもたらし、国境を超えて愛されるドラえもんの力を改めて世界に証明している。
「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」は、3月27日（金）から9月30日（水）まで、東京・有明にあるTOKYO DREAM PARK EX STUDIO7ほかで実施。