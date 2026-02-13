静岡県河津町で開催中の「河津桜まつり」の実行委員会は2月13日、河津町全体で桜が見頃になったと発表しました。

【写真を見る】見頃を迎えた河津桜

寒波などの影響で開花が大幅に遅れた2025年に比べ、15日早い見頃宣言です。

＜金原一隆記者＞

「多くの観光客でにぎわう河津町の河津桜まつり、きょう見頃宣言が出されました」

2月7日に始まった河津桜まつり。13日に見頃宣言が発表されました。

開幕直後、伊豆半島が広く雪に見舞われ開花の状況が心配されましたが、山側や海側を中心に5分から6分咲きに。

13日も多くの観光客が訪れ、見頃の河津桜を楽しんでいきました。

＜東京都からの観光客＞

「やっぱり春がね、もう来たぞっていう感じで元気が出ます」

＜神奈川県からの観光客＞

「ピンクの花がいいのかな。この菜の花とのコントラストがやっぱりいいのかなって思います」

公共交通機関の利用を呼びかけ

今週末は周辺道路の大幅な渋滞が見込まれることから、関係者は公共交通機関の利用を呼びかけています。

＜河津町観光協会 諸星正彦事務局長＞

「お花自体が長持ちする桜なので、徐々に咲いている桜、満開の桜、それぞれいろんな桜の姿を愛でることができると思います。とてもピンクの色が映えて、もう圧巻ですので、ぜひお待ちしております」

河津桜まつりは3月8日まで開催されます。