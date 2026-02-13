セブン-イレブンがおにぎりを値上げ。1つ、230円を超えるものも出てきました。コメの価格の高止まりはいつまで続くのでしょうか。

「手巻おにぎり ツナマヨネーズ」と「手巻おにぎり 北海道産昆布」は178円から18円値上げし、196円に。セブン-イレブンがコメ価格の高騰を受け、値上げを発表したのは、おにぎりや弁当など29品目。「親子丼」のお弁当は594円から51円値上げし、645円に。さらに、おにぎりは具材によっては1つ、230円超えも。

この値上げについて…

70代

「今までも高かったので、もっと？と思ってびっくり」

50代

「（昔）一番お手頃な値段で98円のがあったのかな。ずいぶん上がったなと思いました」

50代

「物価高騰だからしょうがないといえばしょうがないのかな」

セブン-イレブンがコメの高騰を受けて値上げするのは去年から2回目で、ファミリーマートやローソンでも去年、一部おにぎりを値上げしています。

さらに、家庭料理の定番「カレーライス」。1食を作るのにいくらかかるのか試算した「カレーライス物価」も、ここ10年で最高値に。去年1年間の平均は1食あたり349円と前の年から47円も上昇しました。

「（Q.コメの価格は）全然安くなっていないと思います」

50代

「（コメは）毎日食べるし、ちょっと高いですね」

高止まりが続くコメ価格。本格的な値下がりはいつになるのでしょうか？