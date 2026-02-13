１２日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのカーリング女子１次リーグで日本（フォルティウス）はデンマークに７―１０で敗れ、同日のスウェーデン戦に続いて２連敗となった。

劣勢から追い上げ第８エンドで追いついたが、延長戦の末に屈した。

互いに初勝利が欲しい日本とデンマークとの一戦。延長にもつれ込む接戦を制して歓喜に沸くデンマーク選手と、あと一歩及ばなかったフォルティウスの硬い表情が対照的だった。

延長の第１１エンドを日本は不利な先攻で迎えた。スキップ・吉村紗也香の最終投は相手ストーンをはじき、投げた石を狙った位置に止めるヒットアンドロールで円心最も近くに入ったものの、相手の最終投が日本の石をはじき出し、痛恨の３失点。吉村は「前半の氷のウェート（速さ）などに苦戦した」と唇をかんだ。

それでも海外の解説者が「どの国よりも試合を通してコミュニケーションをとり続けている」と称賛したように、それぞれが見た氷の変化を情報共有し続けながら全員でビハインドの試合を接戦に持ち込んだ。

昨秋の国内代表決定戦では１次リーグ２連敗から立て直し、代表の座をつかんだ。五輪の大舞台でも２戦とも簡単には負けておらず、最後まで粘りを見せられているのは自分たちの強みを失っていない証拠だ。

「私たちはここから強い。もう１回気持ちをリセットして、新たな気持ちでスイス戦に臨みたい」とサードの小野寺佳歩。１４日は世界ランキング１位のスイスと、日本と同じく昨年１２月の最終予選を勝ち上がった米国と対戦する。

ここから立て直せるか、真価が問われる。（浜口真実）