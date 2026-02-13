halca、新曲「あほっとぽていと」（「ドムドムハンバーガー インスパイアソング」）配信リリース！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

アーティストhalca が新曲「あほっとぽていと」の配信リリースを記念して、生配信特番を実施。番組内では、2/12(木)にリリースされた新曲「あほっとぽていと」が、「ドムドムハンバーガー インスパイアソング」として制作されたことが発表された。

日本初のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」が掲げる「お客様を笑顔にすること・楽しいこと・美味しいこと」の理念が、halcaが自身が目指すアーティスト性とも相まって、今作の新曲「あほっとぽていと」では「ドムドムハンバーガー」にインスピレーションを受けて制作したとのことだ。生配信特番の中盤では、「ドムドムハンバーガー」のマスコットキャラクター「どむぞうくん」のぬいぐるみも登場し、番組は大いに盛り上がった。

新曲「あほっとぽていと」は楽曲にあわせたオリジナルダンス 「あほぽてダンス」 も制作されており、ショート動画を中心としたSNSでの様々展開も予定している。

halcaがドムドムハンバーガーの制服を着用し「あほぽてダンス」を踊るショート動画の撮影や、ドムドムハンバーガー店舗でのショート動画企画「とっとこhalca日記」の撮影なども実施予定とのことなので、ぜひ今後の新曲情報に注目してほしい。

＜halcaコメント＞

この度、新曲の配信リリースをすることになりました！この楽曲は “hot potato” をモチーフに、日常のもやもやをコミカルでキャッチーに表現した、halcaらしく楽しい1曲になりました。さらにサビには、簡単で少し複雑な振り付けもつけました。ぜひSNSやライブでチャレンジしてもらえると嬉しいです！

またこの楽曲は、ドムドムハンバーガーからのインスピレーションも受けて制作しました！ドムドムハンバーガーの掲げる「笑顔にすること・楽しいこと」は、私も日頃からとても大切にしていることです。この新曲「あほっとぽていと」で皆さんを笑顔にできればと思います！

●楽曲情報

「あほっとぽていと」（ドムドムハンバーガー インスパイアソング）

halca

2026年2月12日配信開始

配信リンクはこちら

https://halca.lnk.to/AHotPotato

＜halcaプロフィール＞

ボカロ／アニソン特化型の全国区オーディション、第1回「ウタカツ！オーディション」で準グランプリを獲得。

2018年5月30日、フジテレビ“ノイタミナ”TVアニメ「ヲタクに恋は難しい」エンディング・テーマ「キミの隣」でSACRA MUSICよりメジャーデビュー。

デビュー後は「かぐや様は告らせたい 〜天才たちの恋愛頭脳戦〜」をはじめ、「彼女、お借りします」「Engage Kiss」など数々のTVアニメの主題歌を担当。

2024年7月にビルボードライブ大阪・横浜にて「halca live playground #004 / #005 at Billboard Live」を開催。

デビュー7周年となる2025年7月6日には新宿ReNYでワンマンライブ「LAWSON presents halca live 2025 playloud -ROAD TO 777 special-」を開催し、大成功を収める。国内の音楽ライブへ多数出演しながら、海外のイベントにも積極的に参加するなど活動の幅を広げている。

