崎山蒼志の新曲「泡沫」MVが公開、TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-EDテーマのタイアップ

TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-EDテーマの崎山蒼志の新曲「泡沫」のMVが公開された。

今回ミュージックビデオを手掛けたのは映画監督・松本花奈（「明け方の若者たち」「推しの子」）。崎山とは、メジャーデビュー前の楽曲「国」のミュージックビデオ以来、約8年の時を経て二度目のタッグが実現。

さらに崎山蒼志、松本花奈からコメントも到着している。

●崎山蒼志コメント

泡沫のMVが公開されました。

自曲であります”国”のMVでご一緒した松本花奈さんに、再度ご依頼致しました。

最近ふと、過ぎゆく日々の尊さを感じます。分かち合ったものも、時間も、何もかもが分け隔てなく目の前を通り過ぎて行きます。誰も居ないままに、生活の温度を残したこのMVは、そんな日々の、かけがえの無いワンシーン、その静謐さと煌めきに充ちています。

松本さん、素敵な映像をありがとうございます。皆さんも是非、ご覧ください。

●松本花奈コメント

「国」のMVを撮らせて頂いてから8年（！）経ち、再び崎山さんの世界観に浸れることをとても嬉しく思っています。

人と人とが完全に分かり合うことなどできやしない。それでも、知ろうとすること、ただ側にいることはできるかもしれない。そんな感情を「泡沫」の楽曲から受け取りました。

MVでは“余白”を大切にしながら、とある家族の日常を、光の揺らぎとともに紡いでいます。

フレームの外にある出来事を想像しながら、見ていただけたら幸いです。

●リリース情報

品番：SRCL-13529

価格：￥1,800（税込）

完全生産限定盤：アニメ書下ろしイラストジャケ写／7インチ特別パッケージ仕様

＜収録曲＞

1．泡沫

2．yorube

3．泡沫 -Instrumental-

●作品情報

TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編-

【放送情報】

読売テレビ・日本テレビ系全国ネット

2025年12月20日（土）から放送開始

【CAST】

ちりぬ にお：梅田修一朗

斎藤 はじめ：小林千晃

田中 太郎：堀江瞬

土方 歳三：阿座上洋平

沖田 総司：小野賢章

芹沢 鴨：竹内良太

近藤 勇：杉田智和

【STAFF】

原作：安田剛士

監督：羽鳥久美子

シリーズ構成：猪原健太

キャラクターデザイン：大場優子、西田美弥子、猪瀬愛美

美術監督：柴田聡

色彩設計：渡辺亜紀

撮影監督：野村雪菜

音響監督：亀山俊樹

音楽：林ゆうき

アニメーション制作：MAHO FILM

Ⓒ安田剛士・講談社／「青のミブロ」製作委員会

