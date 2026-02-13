22/7(ナナブンノニジュウニ) 新アーティストビジュアル解禁！グループ史上最多15人体制となり、“第三章”へ
秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト 「22/7（ナナブンノニジュウニ）」 が、2026年4月11日に発売予定の16thシングル 「二つの道」 に向けた、新アーティストビジュアルを公開した。
本ビジュアルは、千葉県内にあるクラシカルな洋風建築のホテルにて撮影。重厚感のある大階段とシャンデリアを背景に、オーディションを勝ち抜き 22/7_the 3rd として活動してきた3期生8名を迎え、グループ史上最多となる15名が一堂に会し、22/7の新たなフェーズ――“第三章”の幕開けを象徴する一枚となっている。
衣装は、モノトーンを基調としたシックなテイストで統一。前作のポップでカラフルな世界観から一転し、落ち着きと気品を感じさせる佇まいへとシフトした。
アシンメトリーなシルエットや、レース素材を用いた袖のデザインなど、シンプルでありながらも細部まで計算されたディテールが、メンバー一人ひとりの存在感を際立たせている。
大階段下に配置されたフォーメーションは、個の魅力とグループとしての結束を同時に表現。
初期メンバーである天城サリーを中心に、これまでグループの歴史と伝統を支えてきたメンバーと、新たに合流した3期生が一体となり、“二つの道”が交差し、ひとつの未来へと重なり合う瞬間を切り取った、象徴的なビジュアルに仕上がっている。
変化と継承、その両方を抱えながら進化を続ける22/7。大きな節目を迎えた彼女たちの今後の活動に注目してほしい。
●リリース情報
22/7 16th single|
TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 EDテーマ
「二つの道」
2026年4月22日発売
【完全生産限定盤A】
品番：SRCL-13650〜13652
価格：￥10,000（税込）
・CD：※収録内容は後日発表します
・Blu-ray1：※収録内容は後日発表します
・Blu-ray2：※収録内容は後日発表します
・トレカ：完全盤Aアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入
・三方背BOX
【完全生産限定盤B】
品番：SRCL-13653〜13655
価格：￥10,000（税込）
・CD1：※収録内容は後日発表します
・CD2：22/7 Character Song Collection
1. 春夏秋冬猛ダッシュ！ / 桐生塔子(CV.麻丘真央)
2. 愛及証明 / 織原純佳(CV.椎名桜月)
3. 陽だまり計画書 / 西浦そら(CV.相川奈央)
4. Crash / 氷室みず姫(CV.月城咲舞)
5. ひとくちぶん / 瀬良穂乃花(CV.望月りの)
・Blu-ray：※収録内容は後日発表します
・トレカ：完全盤Bアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入
・三方背BOX
【期間生産限定盤】
品番：SRCL-13657〜13658
価格：￥1,850（税込）
CD：※収録内容は後日発表します
Blu-ray：※収録内容は後日発表します
【通常盤】
品番：SRCL-13656
価格：￥1,350（税込）
CD：※収録内容は後日発表します
店頭別購入者特典
Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別ジャケット写真絵柄）
TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真A／1種）
TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真B／1種）
セブンネットショッピング：オリジナルL判ブロマイド（集合写真C／1種）
WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判ブロマイド（集合写真D／1種）
全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真E／1種）
HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）：L判ブロマイド（集合写真F／1種）
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（集合写真A／1種）
アニプレックス オンライン：オリジナルポストカード（集合写真B／1種）
コーチャンフォー：オリジナルポストカード（集合写真C／1種）
22/7応援店：オリジナルポストカード（集合写真D／1種）
注意事項
※各特典絵柄・22/7応援店は追って発表いたします。
※特典内容は、すべて予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※全て数量限定・予約優先での先着順配布となります。各店舗で無くなり次第終了となります
※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。
ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
＜22/7(ナナブンノニジュウニ)とは＞
秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。
日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。
2025年12月13日、オーディションで選ばれた3期生8名が合流し、総勢15名体制で活動中。
関連リンク
22/7(ナナブンノニジュウニ)オフィシャルサイト
http://www.nanabunnonijyuuni.com/