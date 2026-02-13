22/7(ナナブンノニジュウニ) 新アーティストビジュアル解禁！グループ史上最多15人体制となり、“第三章”へ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト 「22/7（ナナブンノニジュウニ）」 が、2026年4月11日に発売予定の16thシングル 「二つの道」 に向けた、新アーティストビジュアルを公開した。

本ビジュアルは、千葉県内にあるクラシカルな洋風建築のホテルにて撮影。重厚感のある大階段とシャンデリアを背景に、オーディションを勝ち抜き 22/7_the 3rd として活動してきた3期生8名を迎え、グループ史上最多となる15名が一堂に会し、22/7の新たなフェーズ――“第三章”の幕開けを象徴する一枚となっている。

衣装は、モノトーンを基調としたシックなテイストで統一。前作のポップでカラフルな世界観から一転し、落ち着きと気品を感じさせる佇まいへとシフトした。

アシンメトリーなシルエットや、レース素材を用いた袖のデザインなど、シンプルでありながらも細部まで計算されたディテールが、メンバー一人ひとりの存在感を際立たせている。

大階段下に配置されたフォーメーションは、個の魅力とグループとしての結束を同時に表現。

初期メンバーである天城サリーを中心に、これまでグループの歴史と伝統を支えてきたメンバーと、新たに合流した3期生が一体となり、“二つの道”が交差し、ひとつの未来へと重なり合う瞬間を切り取った、象徴的なビジュアルに仕上がっている。

変化と継承、その両方を抱えながら進化を続ける22/7。大きな節目を迎えた彼女たちの今後の活動に注目してほしい。

●リリース情報

22/7 16th single|

TVアニメ『最強の王様、二度目の人生は何をする？』Season2 EDテーマ

「二つの道」

2026年4月22日発売

【完全生産限定盤A】

品番：SRCL-13650〜13652

価格：￥10,000（税込）

・CD：※収録内容は後日発表します

・Blu-ray1：※収録内容は後日発表します

・Blu-ray2：※収録内容は後日発表します

・トレカ：完全盤Aアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入

・三方背BOX

【完全生産限定盤B】

品番：SRCL-13653〜13655

価格：￥10,000（税込）

・CD1：※収録内容は後日発表します

・CD2：22/7 Character Song Collection

1. 春夏秋冬猛ダッシュ！ / 桐生塔子(CV.麻丘真央)

2. 愛及証明 / 織原純佳(CV.椎名桜月)

3. 陽だまり計画書 / 西浦そら(CV.相川奈央)

4. Crash / 氷室みず姫(CV.月城咲舞)

5. ひとくちぶん / 瀬良穂乃花(CV.望月りの)

・Blu-ray：※収録内容は後日発表します

・トレカ：完全盤Bアーティストトレカ15種のうちランダムで1枚封入

・三方背BOX

【期間生産限定盤】

品番：SRCL-13657〜13658

価格：￥1,850（税込）

CD：※収録内容は後日発表します

Blu-ray：※収録内容は後日発表します

【通常盤】

品番：SRCL-13656

価格：￥1,350（税込）

CD：※収録内容は後日発表します

店頭別購入者特典

Amazon.co.jp：メガジャケ（各形態別ジャケット写真絵柄）

TOWER RECORDS全店（オンライン含む／一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真A／1種）

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真B／1種）

セブンネットショッピング：オリジナルL判ブロマイド（集合写真C／1種）

WonderGOO/新星堂全店（一部店舗除く）および新星堂WonderGOOオンライン：オリジナルL判ブロマイド（集合写真D／1種）

全国アニメイト（通販含む）：オリジナルL判ブロマイド（集合写真E／1種）

HMV全店（HMV&BOOKS online含む／一部店舗除く）：L判ブロマイド（集合写真F／1種）

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー（集合写真A／1種）

アニプレックス オンライン：オリジナルポストカード（集合写真B／1種）

コーチャンフォー：オリジナルポストカード（集合写真C／1種）

22/7応援店：オリジナルポストカード（集合写真D／1種）

注意事項

※各特典絵柄・22/7応援店は追って発表いたします。

※特典内容は、すべて予告なく変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※全て数量限定・予約優先での先着順配布となります。各店舗で無くなり次第終了となります

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

＜22/7(ナナブンノニジュウニ)とは＞



秋元康総合プロデュース、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだデジタル声優アイドルプロジェクト22/7(ナナブンノニジュウニ)。

日本を代表する有名クリエイターがてがけたキャラクターを演じる声優アイドルを募るオーディションで結成された。

2025年12月13日、オーディションで選ばれた3期生8名が合流し、総勢15名体制で活動中。

