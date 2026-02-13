SUPER BEAVER、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌、新曲「燦然」のMusic Videoがプレミア公開決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

バンド結成20周年を迎えたSUPER BEAVERの新曲「燦然」のMusic Videoが、2026年2月13日（金）21:00よりYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。

「燦然」は、2026年2月13日（金）公開『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の主題歌として書き下ろされた楽曲。作品の世界観に寄り添いながらも、聴く人それぞれの人生や想いに重なっていくメッセージが込められた一曲となっている。

映像はMVの世界観を感じさせるロケーションを舞台に撮影を敢行。Vo.渋谷龍太が和服の衣装を身に纏うシーンもあり、楽曲が持つ力強さと繊細さを表現した唯一無二のMusic Videoに仕上がっている。

●リリース情報

New Single

『燦然 / 生きがい』

発売中

【初回生産限定盤 (3CD)】



価格：￥3,000＋税

品番：SRCL-13530〜2

[仕様]

三方背ボックス

デジパック仕様

＜DISC1＞

01. 燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

02. 生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)

＜DISC2/3＞

2025.12.2 東京国際フォーラム ホールA LIVE音源

SUPER BEAVER 20th Anniversary 「都会のラクダTOUR 2025 〜ラクダトゥギャザー〜」

【通常盤 (CD)】



価格：￥1,000＋税

品番：SRCL-13533

＜CD＞

01. 燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

02. 生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)

【期間生産限定盤(CD)】



価格：￥1,500＋税

品番：￥SRCL-13534〜5

©空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』描き下ろしイラストジャケット・デジパック仕様

『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』描き下ろしイラストジャケット・ステッカー2枚封入

＜CD＞

01. 燦然 (『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』主題歌)

02. 生きがい (フジテレビ系2026 アスリート応援ソング)

購入特典

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：ポストカード

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）：スクエア缶バッジ

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）：スマホサイズステッカー

Amazon.co.jp：メガジャケ

楽天ブックス：A4クリアファイル

セブンネットショッピング：キーホルダー

Sony Music Shop：ステッカー

応援店特典：紙製コースター

全国アニメイト（通販含む）：ましかくブロマイド

●作品情報

『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』

2026年2月13日（金）全国公開

シリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7,300万部、空知英秋により「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた大人気漫画『銀魂』。最も熱く泣ける珠玉の物語〈吉原炎上篇〉が大迫力のワイドスクリーン【シネマスコープ】で「新」たに映画化！ 親子の絆を護るため、巨大な闇に立ち向かう――銀さんたちと一緒に、笑って泣いて熱くなれ！

【STAFF】

原作/スーパーアドバイザーゴリラ:空知英秋

監督:安藤尚也

監修:藤田陽一

脚本:岸本 卓

キャラクターデザイン／総作画監督:竹内進二

デザインワークス:中村ユミ

色彩設計:歌川律子

美術監督:和田千帆

CG 監督:谷口顕也

撮影監督:五明真利

編集:白石あかね

音響監督:⾧崎行男

音楽:Audio Highs

主題歌:SUPER BEAVER「燦然」（ソニー・ミュージックレーベルズ）

アニメーション制作:BN Pictures

配給:ワーナー・ブラザース映画、バンダイナムコピクチャーズ、バンダイナムコフィルムワークス、アニプレックス

【CAST】

坂田銀時:杉田智和

志村新八:阪口大助

神楽:釘宮理恵

月詠:甲斐田裕子

晴太:三瓶由布子

日輪:井上喜久子

鳳仙:銀河万丈

神威:日野 聡

阿伏兎:大塚芳忠

猿赫：山口勝平

桂 小太郎:石田 彰

近藤 勲:千葉進歩

土方十四郎:中井和哉

沖田総悟:鈴村健一

山崎 退:太田哲治

お登勢：くじら

キャサリン：杉本ゆう

たま：南央美

●ライブ情報

SUPER BEAVER

「都会のラクダ DOME TOUR 2026」

2026年8月1日(土)・2日(日)

【大阪】 京セラドーム大阪

OPEN / START 15:00 / 17:00

GREENS：06-6882-1224 [平日12:00〜18:00]

http://www.greens-corp.co.jp

2026年9月22日（火・祝）、23日（水・祝）

【東京】 東京ドーム

OPEN / START 16:00 / 18:00

DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com

チケット代

指定席 \13,200

車椅子席 \13,200

スタンド後方席 \11,000

アリーナツアー

SUPER BEAVER 20th Anniversary

『都会のラクダ TOUR 2026 〜 ラクダトゥインクルー 〜』

＜2026年＞

1月17日（土）・18日（日）【愛知】ポートメッセなごや 第1展示館

1月31日（金）・2月1日（土）【神奈川】Kアリーナ横浜

2月7日（土）・8日（日）【宮城】セキスイハイムスーパーアリーナ

2月21日（土）・22日（日）【広島】広島グリーンアリーナ

2月28日（土）・3月1日（日）【福岡】マリンメッセ福岡A館

3月7日（土）・8日（日）【北海道】北海きたえーる

3月20日（金・祝）・21日（土）【大阪】大阪城ホール

＜SUPER BEAVERプロフィール＞

SUPER BEAVER（スーパービーバー）。

渋谷龍太(Vo)、柳沢亮太(Gt)、上杉研太(Ba)、藤原“37才”広明(Dr)による4人組ロックバンド。2005年東京で結成。2009年メジャーデビューを果たすも、わずか2年で契約終了となり、2012年自主レーベルを設立。地道にライヴ活動を続け、2018年インディーズながら日本武道館ワンマンライヴを即日ソールドアウトさせる。2020年メジャーレーベルと再契約。その後、映画『東京リベンジャーズ』（2021年公開）の主題歌に抜擢され、楽曲「名前を呼ぶよ」が大きな話題となった。結成20周年を迎えた2025年はZOZOマリンスタジアムにてワンマンライヴを開催し、2日間でおよそ6万人を動員。2026年には東京ドームと京セラドーム大阪でそれぞれ2日間にわたる単独公演が控えている。人生やバンド活動をもとに紡がれる普遍的な歌詞やリスナーの心に訴えかける力強い歌声などで多くの人を魅了。多くの逆境に見舞われながらもひとつひとつの物事と丁寧に対峙しながら、流行や時代性に左右されない音楽性やヴィジュアルを確立し、音楽シーンの中でも一線を画す存在感を放っている。さらに、観客ひとりひとりを巻き込む熱量高いライヴパフォーマンスにも定評があり、老若男女問わず支持されている。

©空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

