“2ヶ月で11kg減”話題のアイドル、“別人級″体重55kg→47kgのビフォーアフター公開「努力がすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/13】M3LOGINの佐藤かれんが2月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダイエットのビフォーアフター写真を公開した。
【写真】2ヶ月で11kg減アイドル「別人級」体重55kg→47kg比較写真
◆佐藤かれん、ダイエットのビフォーアフター写真披露
佐藤は「←55kg 」「47kg→」と記し、ダイエットの前と後のソロショットを並べて投稿。体重が55kgの写真にはオフショルダーの半袖トップスにショートパンツを合わせたスタイルでポーズを決める姿、47kgの写真にはノースリーブのワンピースを身にまとい微笑む姿が収められており、以前よりもシャープなフェイスラインやほっそりとした腕が印象的な比較写真となっている。
◆佐藤かれんの投稿に「別人みたい」と反響
この投稿は「別人級」「努力がすごい」「さらに綺麗になってる」「尊敬する」と反響を呼んでいる。
佐藤は2025年11月10日に「2ヶ月11kgダイエット中にやったこと」とつづり、ダイエットの詳細を投稿。ビフォーアフターの写真も披露し、大きな注目を集めていた。（modelpress編集部）
