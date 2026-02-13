県教育委員会は13日、公立高校の一般入試の出願状況を発表しました。

全体の出願倍率は0.77倍で、過去最低となりました。

県教育委員会によりますと、推薦枠を除いた県内の公立高校の学力検査の出願者数は、定員1万425人に対して7986人となっています。

全体の出願倍率は去年より0.04ポイント低い、0.77倍で過去最低となり、16年連続で1倍を割り込んでいます。少子化や、通信制高校の進学者の増加、私立高校の授業料の実質無償化などが背景にあるとみられます。

学校・学科の出願倍率(高い順)

県内の学校・学科の出願倍率です。

県内で最も倍率が高いのは、鹿児島南高校の体育科の2.38倍です。次いで、鹿児島玉龍が1.68倍、鹿児島中央が1.61倍、甲南は1.58倍、鶴丸は1.52倍でした。

国分の理数は1.39倍、鹿屋工業の電子は1.35倍、国分中央の生活文化は1.32倍です。松陽の美術は1.29倍、隼人工業の情報技術は1.29倍でした。

64校128学科で定員割れ

一方、県内では64校128学科で定員割れとなりました。

野田女子の衛生看護は出願者がおらず、鹿児島女子のスポーツビジネスが0.07倍、曽於の文理と鹿屋農業の農林環境が0.13倍、などとなっています。

公立高校の出願変更は来週16日から20日の正午までです。入試は来月4日と5日に行われ、合格発表は来月12日です。

