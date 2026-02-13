【１５日（日）】４月並みの暖かさ

１３日（金）の最高気温は、東京12.6℃・八王子市12.1℃・さいたま市12.8℃と３月上旬並みの気温で、寒さが緩みました。

１５日（日）はさらに気温が上がり、４月並みの陽気ですが、来週前半は「強い寒の戻り」で、関東南部でも「雪」が降るところがありそうです。

各都県５か所ずつのを画像で掲載しています。

雪シミュレーション１６日（月）～１７日（火）

１６日（月）夜には、東京都心で雪が予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

【暖気と寒気のシミュレーション】暖気から再び「寒気南下」

１５日（日）の上空には、４月並みの暖かい空気が流れ込んできます。雪が降って「強い寒の戻り」となった８日（日）とは、大違いの暖かさです。

しかし、１６日（月）になると暖かい空気は南へ退き、関東上空には平地で雪の目安の「氷点下６℃以下」の寒気が流れ込んきます。

関東甲信地方 各都市の週間予報（１４日（土）～ ２０日（金））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。神奈川県の場合、横浜市・横須賀市・相模原市・平塚市・小田原市です。

１５日（日）は「４月上旬の暖かさ」ですが、１７日（火）は「２月上旬の寒さ」です、たった２日間で２か月も季節は逆戻りするでしょう。

