医療の話題です。



松本市の信州大学医学部附属病院で13日、外科手術に使う最新型の手術ロボットが報道陣に公開されました。



信州大学医学部付属病院に導入された外科手術用の最新のロボット。



日本製で大きなモニターの前で操作し、空気圧を利用して手で触れたような感覚が伝わるのが特徴です。



今までのロボットの多くは手術をする医師が1人で見るものが主流でしたが、最新型のものは手術をする医師のほか、周りで若手医師などもモニターで見ることができます。





この「手術ロボット」、これまで肺がんなど「5例」の手術で使われてきました。信州大学医学部 外科学教室呼吸器外科分野清水公裕 教授「5例手術をしてきましたけれど、 どれも手術時間短くて患者さんが痛みが少ないのでその点が驚きました。また学生も遠くのモニターでぼーっと見ているよりは僕と同じ目線で僕が話しながら一緒に見ていると、楽しそうに実習してくれますし、 教育的な面でも抜群な機械だと思っています。」実際にディレクターも操作を体験しました。ディレクター「さっきよりは感覚が」教授「感覚がね、左手も使えますよ。すばらしい。左手で持ち替えて」ディレクター「ひねるのはこっちの方がやりやすいですね。先ほど触ったよりはこちらの方がスムーズに動かせるので素人感覚でしたが、扱いやすくなるのかな」教授「奥行もよく見えるよね」13日、体験した、医学部の学生は。医学部の学生は「先生のオペは背後とかから覗くことはできるけれど教授のオペを教授と同じ3D視野で一緒に見れてあと触覚ですね、実際の握った強さが空気の反発で分かるのでこれが日本の医療の技術の進歩だなと感動しました」信州大学はこの機会に、若い人に外科に興味を持ってもらい、世界で活躍できる外科医を育てたいとしています。