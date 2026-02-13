関西最大級のモーターショー「大阪オートメッセ２０２６」（ＯＡＭ）が１３日、インテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕。出展は３７８社と前年を上回る規模で、会場をカスタマイズカーが埋め尽くした。

また、今年は平日開幕だが、初日からかなり多くのカーマニアが訪れ、自動車の座席に腰をかけて写真を撮ったり、それぞれの楽しみ方で場内を巡回している。そして、各ブースのアテンダントたちは車横などに立つと、来場者にカメラやスマホのレンズを向けられていた。

ＥＮＤＬＥＳＳ、ＣＬＵＢ ＲＨ９ブースでは早乙女麗那が応対。１月の東京オートサロンでは盗撮やローアングルでの撮影が話題になったが「大阪オートメッセではそういう人が見当たりませんでした。近づいて撮影する人も少なかったし、注意されたらすぐにヤメていました」と、思いのほか行儀のいい来場者に感心していた。

ＨＰＩブースの吉村愛梨は「レーシングスーツやハーネスを取り扱っています。ガラガラポンやガチャガチャもありますよ」とＰＲ。ハーテリー＆進光自動車ブースでは森美咲、ＭＯＭＯ、朝比奈香歩、上野彩、ピコが応対。平日ながらも来場者の多い状況に朝比奈が「最高です！」と高揚しながら語る。森は「一緒にチェキが撮れますよ」とブースのアピールした。

ＫＩＴジャパンブースでは三宝亜久奈、新田エマが応対中。三宝は「ＫＩＴジャパンは大阪オートメッセに初出展なんです」と明かす。「チェキを入れるフォトブックを買ってくださると、あす（１４日）はバレンタインなので（開催期間中は）チョコレートを差し上げますよ」とこの時季らしい特典をＰＲ。Ｔ−ＤＥＭＡＮＤブースはＡｉ、Ｂｅｂｉが応対。「初日からたくさんの来場者がいらっしゃっています」と活況ぶりを明かす。Ａｉは今年、スーパーＧＴでＷｅｄｓＳｐｏｒｔＲＡＣＩＮＧＧＡＬＳとして活動することが決まっている。「レース場にも来てくださいね」とほほ笑んでいた。

大阪オートメッセ２０２６は１５日まで行われる。