【あすから】チョン・リョウォン×イ・ギュヒョンのリーガルミステリー 韓国ドラマ『弁論をはじめます。』テレビ初放送
俳優のチョン・リョウォンとイ・ギュヒョンが主演する韓国ドラマ『弁論をはじめます。』（全12話）が、あす14日より韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）でテレビ初放送される。（毎週土曜 後8：00〜10：30 ※2話連続）
【動画】韓国ドラマ『弁論をはじめます。』予告
同作は大手法律事務所で勝訴率1位のエース弁護士と一風変わった“変人”国選弁護人、相反した2人の主人公が、事件の真相を解明していくリーガルミステリー。
実話をもとに書かれた同名のエッセイが基になっており、ヒューマンドラマの要素もたっぷり詰まった作品。勝つためには手段を選ばない超エリート敏腕弁護士と、一癖ある変わりものの国選弁護人の相反した2人の主人公が、考え方の違いから衝突しながらもそれぞれの事件の真相を明らかにするため一緒に奮闘する姿を描く。
■あらすじ
大手法律事務所 張山（チャンサン）で勝訴率1位のエース弁護士 ノ･チャッキ！ある日突然、追われるようにチョンハ市の国選弁護人になる。そこで気の合わない“変人”国選弁護人 チャ･シベクと知り合い、資産家連続殺人事件に巻き込まれることに。愛する人を殺した犯人を彼女は弁護できるのか？遠い過去に起こった事件の隠された真相を解明していくリーガルミステリー。
■キャスト
チョン・リョウォン、イ・ギュヒョン、チョン・ジニョン、キム・ヘウン、チョン・ムソン、キム・サンホ ほか
