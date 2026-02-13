King ＆ Prince、新曲「Waltz for Lily」収録・バンド形式のスタジオライブ企画「Quiet Session Club vol.2」のティザー映像公開
King ＆ Prince18枚目のシングル「Waltz for Lily【初回限定LIVE盤】」（3月25日発売）に収録されるスタジオライブ企画映像「Quiet Session Club vol.2」のティザー映像が公開された。
【動画】かっこよすぎ…公開された「Quiet Session Club vol.2」ティザー映像
「Quiet Session Club」とは、昨年8月にリリースしたシングル「What We Got 〜奇跡はきみと〜／I Know」のDVD特典映像として誕生した、バンド形式のスタジオライブ企画だ。
今年1月には、MVとはガラッと雰囲気の異なる演出でパフォーマンスされた “「Theater」 in Quiet Session Club” が、2月には前作シングルの特典DVDに収録されていた ”「Shake Hands」 in Quiet Session Club vol.1” がYouTubeで公開されて好評を集めた。
今回公開されたのは最新シングル「Waltz for Lily【初回限定LIVE盤】」に収録される、「Quiet Session Club vol.2」のティザー映像。生バンド形式だったvol.1からさらにパワーアップし、コーラスも加えたさらに厚みのあるアレンジで「One Sided Love」「泡の影」「Sing Your Melody」の3曲が披露されており、フルバージョンで楽しめる「Waltz for Lily」のリリースに、さらに期待が高まる。
また、2月15日午後8時頃から、King ＆ Prince公式インスタグラムでインスタグラムライブの実施も決定している。
