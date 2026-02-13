１３日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開幕した関西最大級のモーターショー「大阪オートメッセ２０２６」（ＯＡＭ）。ＩＦＵＵブースにはレースアンバサダー（ＲＡ）として人気の高い羽瀬萌、藤森マリナ、Ｄｙｎａｓｔｙブースではレースアンバサダー経験者の愛聖りさが登場。撮影タイムでは多くの来場者がカメラを片手に詰めかけ、写真を撮りまくっていた。

ブースでは流行している車中泊が可能な車を展示。「ハイエースなどをカスタムして、快適な車中泊が楽しめるようにしていますよ」と藤森が丁寧に説明した。

京王閣競輪のＯＶＡＬＡＮＧＥＬとしても活動中の羽瀬は「今まで（オートメッセで）ドレスを着たことがなかったので新鮮です」と明かす。愛聖は「しばらく（オートメッセに）出ていませんでしたが、昨年は久しぶりでした。今年はＤｙｎａｓｔｙブースですよ」と語った。そして、３人は自身の活動については「Ｘ（羽瀬＝＠ｈａｓｅｍｅｇｕ０１２３１、藤森＝＠ｆｕｊｉｍｏｒｉｍａｒｉｎａ、愛聖＝＠ｌｉｓａｋｎｓ）、インスタグラム（羽瀬＝＠ｍｅｇｕｇｕｍｉｇｕｍｉ、藤森＝＠ｍａａａｒｉｎａ０８０６、愛聖＝＠ｒｉｓａ＿ａｉｓｅ）をチェックしてくださいね」と話した。

最終日（１５日）まで３人はブースで応対などを行う。「みなさん、お待ちしていますよ」とＰＲしていた。