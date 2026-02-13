EXIT兼近、芸能界の出会い事情に言及「芸能人飲み会というのがあって…」

2月12日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、前回に引き続き普段言えないことを小声でトークする企画「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」が放送された。

売れっ子芸人たちですら知らない“秘密の集まり”の話に、スタジオは大いに盛り上がり…。

【映像】“芸能人飲み会に参加してるのでは”と名前が挙がった芸人とは？

見取り図・盛山晋太郎＆リリーのほか、岡野陽一、さや香・新山、レインボー・ジャンボたかお、EXIT・兼近大樹、たくろう・赤木裕＆きむらバンド、エバース・佐々木隆史＆町田和樹が出演した同企画の後編。

兼近が「芸能人たちって『芸能関係出会いないわ〜』って言うけど、めっちゃ出会いますよね」と“ここだけの話”を投下すると、他の出演者たちから「ええっ!?」「どうやって？」と驚きの声が上がった。

「そういう話聞かないってことですか？」と意外そうな顔を見せた兼近は、「芸能人飲み会みたいなものがあるわけじゃないですか。それに呼ばれて行ったら、絶対何かしら…」と続ける。

しかし、ここでも他のメンバーは「芸能人飲み会というのがあるんだ…」とピンときていない様子だった。

リリーは「その場に集まった芸能人同士が“一夜だけ”とかもあるわけ？」と興味津々。兼近によると「全然ある」とのことで、むしろそれを目的に集まるのだという。これにも一同、大声を上げながらのけぞるように驚くしかなかった。

ジャンボは「どうやったら芸人が参加できるの？」と当然の疑問を兼近にぶつける。これには兼近は「僕もその話を知ってるだけで、お酒が飲めないから参加できてない」と答えていた。