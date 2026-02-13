ミラノ・コルティナオリンピック、スノーボード女子ハーフパイプで冨田せな選手と工藤璃星選手が決勝に臨み、工藤選手が5位に入賞したほか冨田選手は9位となりました。メダルには届きませんでしたが、県勢の挑戦する姿に県内からはねぎらいの声が聞かれました。



未明に行われた女子の決勝。新潟市の通信制高校で学ぶ16歳の工藤璃星選手と、妙高市出身の冨田せな選手がメダルに挑みました。冨田選手の母校の専門学校からは熱いエールが…





「せな！せな！せな！」雪が降る厳しいコンディションの中、1回目は転倒。2回目はミスなく滑り切りますが得点が伸びず、68.25で7位につけます。スノーボードの魅力をたくさんに人に伝えたい。予選のあと、こう話していた冨田選手。雪の降り方が強まる中、高さのあるエアを見せます。（実況）「キャブです、720」逆転のメダルへ… 最後の大技…（実況）「フロントサイド高さはある1080、リップにかかってしまった」惜しくも転倒…。自身3度目のオリンピックは9位に終わりました。それでも最後まで攻め続けた冨田選手に地元からは大きな拍手が送られていました。〈冨田選手の恩師〉「本当に頑張った、お疲れさまでしたって言いたいです。すごくたくさん勇気とかもらうことができてありがとうって言いたいです。今回の経験も生かして絶対に前進してくれると思ってます」〈冨田せな選手〉「本当はやりたい技があったのですごい心残りはあるんですけど、公開練習で（腰を）やられてしまって、痛みがある状態で滑っていたんですけど、ひとまず3本滑り切れたこと、 3度目のオリンピック、この舞台に戻って来れたことすごく感謝しています」一方、16歳の工藤璃星選手。初めてのオリンピックで躍動します。（実況）「バックサイド、これも完璧。フロントサイド、高さを出した1080決まった」大技を着実に決め81.75をマーク。2回目を終えた時点でメダル圏内に入ります。しかし、その後、順位を落とし、迎えた3回目。（実況）「メダル獲得なら冬のオリンピック女子最年少です。さあ最後の3回目」（実況）「逆スタンスからのキャブ…」逆転のメダルを目指しましたが技を決めきることができず、転倒。それでも初のオリンピックで5位入賞を果たしました。〈工藤璃星選手〉「メダルというところは届かなくて本当に自分も悔しいし、メダルをかけている自分を届けたかった。決勝で滑れたのは今までサポートしてくれた皆さんと応援してくれた皆さんのおかげだと思っているので、本当に感謝したいです」最後まで挑戦する姿勢を貫いた選手たち。大舞台で奮闘する姿に健闘をたたえる拍手が鳴り響いていました。