大学生になると年齢的にも成人となり、自由に選べることが増え、行動範囲や交友関係も広がります。その分、危険に遭遇する機会も増えるということです。そうした「危険」を知っておくことが最大の安全対策になります。三菱総合研究所、全国大学生活協同組合、日本コープ共済生活協同組合連合会、奈良由美子氏の新刊『まさか！に備える最新安全ガイド 大学生が狙われる50の危険』（青春出版社刊）から、大学生に忍び寄ってくる「わな」について、抜粋して紹介します。

聞こえのいい言葉で勧誘するあやしいサークルに要注意！

大学でのサークルやクラブ活動は、学生生活を彩る貴重なものです。学内での居場所も増え、学部や学科、学年を超えた新しい出会い、他の大学の学生との接点も持つことができ、友だち作りやコミュニケーション能力の向上にもつながります。

クラブやサークル側にとっても、入学時期は新しい仲間を集める大切な期間です。キャンパスやSNS上で活発な勧誘活動が繰り広げられます。

コロナ禍を経てSNS等、ネットでのつながりも増え、同じ大学に入学する仲間と入学前から交流して友だちになったり、いろいろな情報交換ができます。入学前からのネット上での勧誘活動も、今では当たり前のように行われ、つながりができたりします。

