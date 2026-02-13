「田中パウロさん！」「大宮人気すぎだろ笑」キングカズが２位に！ “Jオールスター”J２・J３の投票速報にファン驚き「槙野監督にカズ健勇の２トップとか濃すぎる」
Jリーグは２月13日、MUFG スタジアム（国立競技場）で6月13日に開催される「JリーグオールスターDAZN カップ」に出場するJ２・J３選手を選ぶファン・サポーター投票の速報結果を発表した。
この速報は、投票が開始された２月６日から２月９日11時59分までの４日間の集計結果。投票は５月11日まで続き、中間結果は３月下旬、最終結果は５月中旬に発表される予定だ。
J２・J３の途中結果でEAST-Aでは、田中 パウロ淳一（栃木C）が首位に立ち、モンテディオ山形から４選手、ベガルタ仙台から５選手がトップ10入りした。
EAST-Bでは、杉本健勇（大宮）がトップとなり、三浦知良（福島）が２位で続いた。RB大宮アルディージャからは６選手がトップ10に名を連ね、また監督部門では槙野智章監督（藤枝）が首位だった。
WEST-Aは、アルビレックス新潟が強さを見せた。藤原奏哉を筆頭に上位10名のうち８名を占め、WEST-Bでは、GKの泉森涼太（鳥栖）がトップに。サガン鳥栖と大分トリニータの選手が上位を分け合う形となっている。
【J２・J３ 選手得票上位10位】
EAST-A
１位 FW田中パウロ淳一（栃木C）
２位 MF土居聖真（山形）
３位 GK林 彰洋（仙台）
４位 FWディサロ燦シルヴァーノ（山形）
５位 MF氣田亮真（山形）
６位 GKトーマス・ヒュワード・ベル（山形）
７位 MF鎌田大夢（仙台）
８位 DF菅田真啓（仙台）
９位 FW 宮崎 鴻（仙台）
10位 DF井上詩音（仙台）
EAST-B
１位 FW杉本健勇（大宮）
２位 FW三浦知良（福島）
３位 GK川島永嗣（磐田）
４位 DF関口凱心（大宮）
５位 MF角昂志郎（磐田）
６位 MF泉 柊椰（大宮）
７位 MF小島幹敏（大宮）
８位 GK笠原昂史（大宮）
９位 GKトム・グローバー（大宮）
10位 DF西野奨太（札幌）
WEST-A
１位 MF藤原奏哉（新潟）
２位 FWマテウス・モラエス（新潟）
３位 DF舩木 翔（新潟）
４位 GKバウマン（新潟）
５位 GK田代琉我（新潟）
６位 MF奥村 仁（新潟）
７位 MF亀田歩夢（富山）
８位 FW若月大和（新潟）
９位 FW小野裕二（新潟）
10位 DF山田奈央（徳島）
WEST-B
１位 GK泉森涼太（鳥栖）
２位 MF西澤健太（鳥栖）
３位 FW塩浜 遼（鳥栖）
４位 MF清武弘嗣（大分）
５位 MF高橋大悟（北九州）
６位 DF吉田真那斗（大分）
７位 GKムン・キョンゴン（大分）
８位 FW河村慶人（鹿児島）
９位 FW鈴木大馳（鳥栖）
10位 DFペレイラ（大分）
この結果にSNS上ではファンから「田中パウロさん！」「J2・J3EAST-B、今のところFWカズ、GK川島、監督槙野で一番話題性のあるチームになりそうだなｗ」「EAST-Aはほぼ我がモンテディオ山形とお隣さんしかいない」「槙野監督にカズ健勇の２トップとか濃すぎる」「大宮人気すぎだろ笑」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
