EAST-Bの投票数２位となったカズ。写真：永島裕基

写真拡大

　Jリーグは２月13日、MUFG スタジアム（国立競技場）で6月13日に開催される「JリーグオールスターDAZN カップ」に出場するJ２・J３選手を選ぶファン・サポーター投票の速報結果を発表した。

　この速報は、投票が開始された２月６日から２月９日11時59分までの４日間の集計結果。投票は５月11日まで続き、中間結果は３月下旬、最終結果は５月中旬に発表される予定だ。

　J２・J３の途中結果でEAST-Aでは、田中 パウロ淳一（栃木C）が首位に立ち、モンテディオ山形から４選手、ベガルタ仙台から５選手がトップ10入りした。

　EAST-Bでは、杉本健勇（大宮）がトップとなり、三浦知良（福島）が２位で続いた。RB大宮アルディージャからは６選手がトップ10に名を連ね、また監督部門では槙野智章監督（藤枝）が首位だった。

　WEST-Aは、アルビレックス新潟が強さを見せた。藤原奏哉を筆頭に上位10名のうち８名を占め、WEST-Bでは、GKの泉森涼太（鳥栖）がトップに。サガン鳥栖と大分トリニータの選手が上位を分け合う形となっている。
 
【J２・J３ 選手得票上位10位】
EAST-A
１位　FW田中パウロ淳一（栃木C）
２位　MF土居聖真（山形）
３位　GK林 彰洋（仙台）
４位　FWディサロ燦シルヴァーノ（山形）
５位　MF氣田亮真（山形）
６位　GKトーマス・ヒュワード・ベル（山形）
７位　MF鎌田大夢（仙台）
８位　DF菅田真啓（仙台）
９位　FW 宮崎 鴻（仙台）
10位　DF井上詩音（仙台）

EAST-B
１位　FW杉本健勇（大宮）
２位　FW三浦知良（福島）
３位　GK川島永嗣（磐田）
４位　DF関口凱心（大宮）
５位　MF角昂志郎（磐田）
６位　MF泉 柊椰（大宮）
７位　MF小島幹敏（大宮）
８位　GK笠原昂史（大宮）
９位　GKトム・グローバー（大宮）
10位　DF西野奨太（札幌）

WEST-A
１位　MF藤原奏哉（新潟）
２位　FWマテウス・モラエス（新潟）
３位　DF舩木 翔（新潟）
４位　GKバウマン（新潟）
５位　GK田代琉我（新潟）
６位　MF奥村 仁（新潟）
７位　MF亀田歩夢（富山）
８位　FW若月大和（新潟）
９位　FW小野裕二（新潟）
10位　DF山田奈央（徳島）

WEST-B
１位　GK泉森涼太（鳥栖）
２位　MF西澤健太（鳥栖）
３位　FW塩浜 遼（鳥栖）
４位　MF清武弘嗣（大分）
５位　MF高橋大悟（北九州）
６位　DF吉田真那斗（大分）
７位　GKムン・キョンゴン（大分）
８位　FW河村慶人（鹿児島）
９位　FW鈴木大馳（鳥栖）
10位　DFペレイラ（大分）

　この結果にSNS上ではファンから「田中パウロさん！」「J2・J3EAST-B、今のところFWカズ、GK川島、監督槙野で一番話題性のあるチームになりそうだなｗ」「EAST-Aはほぼ我がモンテディオ山形とお隣さんしかいない」「槙野監督にカズ健勇の２トップとか濃すぎる」「大宮人気すぎだろ笑」といった声が上がった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！ 新垣結衣、有村架純、今田美桜らを抑えて１位に輝いたのは意外にも...サカダイ百年構想リーグ選手名鑑で集計！