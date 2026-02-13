先制点を挙げた酒井。公式戦２戦連発だ。（C）Getty Images

　ヴィッセル神戸は２月13日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（WEST）第２節で、V・ファーレン長崎とホームで対戦している。

　立ち上がりから激しい攻防が繰り広げられたなか、酒井高徳が先制点を挙げる。
 
　25分、左CKの流れから、ペナルティアーク付近でこぼれ球に反応。迷いなく右足を振り抜き、豪快なボレーシュートを叩き込んだ。

　２月10日のアジア・チャンピオンズリーグエリートのFCソウル戦（２−０）でも得点を挙げている元日本代表DFは、これで公式戦２戦連発を記録。抜群の決定力を披露している。

