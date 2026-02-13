

2月13日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



アスア <246A> [東証Ｇ] 決算月【6月】 2/13発表

毎年6月末時点で200株以上保有の株主を対象に、優待還元額2000万円を対象株主数で按分したデジタルギフトを配布する。



ＧＬＣ ＧＲＯＵＰ <2970> [東証Ｓ] 決算月【12月】 2/13発表

毎年6月末と12月末時点で400株以上を6ヵ月上継続保有する株主に対し、2万円分のデジタルギフトを年2回贈呈する。初回の26年6月末基準日に限り、保有期間の要件は設けない。



駅探 <3646> [東証Ｇ] 決算月【3月】 2/13発表

毎年3月末時点で500株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、デジタルギフト1万円分を贈呈する。初回限定として、26年3月末から9月末まで継続保有する株主には、デジタルギフト5000円分を贈呈する。



三菱製紙 <3864> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/13発表

毎年3月末時点で500株以上を1年以上継続保有する株主に対し、自社家庭紙「ナクレ」（選択制）を贈呈する。



日本山村硝子 <5210> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/13発表

毎年3月末時点で300株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、3000円相当のグループ関連商品（または寄付）を贈呈する。



三ッ星 <5820> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/13発表

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数に応じてQUOカード1000円～3000円分を贈呈する。



ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ <7078> [東証Ｇ] 決算月【3月】 2/13発表

毎年3月末時点で500株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、子会社「下鴨茶寮」のオンラインサイトで使える電子クーポン（保有株数に応じて1万～3万円相当）を贈呈する。



ＴＲＥホールディングス <9247> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/13発表

毎年9月末時点で1000株以上を1年以上継続保有する株主に、金沢大地が生産する石川県のブランド米「ひゃくまん穀」10kgを贈呈する。また、株主特別プレゼントキャンペーンを実施。



和心 <9271> [東証Ｇ] 決算月【12月】 2/13発表

毎年12月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、保有株数1000株未満で商品券2000円相当、1000株以上で同2万5000円円相当を贈呈する。



エディア <3935> [東証Ｓ] 決算月【2月】 2/13発表（場中）

毎年2月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、オンラインくじサービス「まるくじ」「くじコレ」で利用可能なクーポン（保有株数と保有期間に応じて5000～1万5000円）を贈呈する。なお、初回の26年2月末基準日は保有期間にかかわらず、保有株数100株以上500株未満で5000円、500株以上で1万円の贈呈とする。



■継続 ――――――――――――――



揚羽 <9330> [東証Ｇ] 決算月【9月】 2/13発表

株主優待制度を継続する。26年9月末から毎年9月末と3月末時点で300株以上を半年以上継続保有する株主に、8000円相当のデジタルギフトを年2回贈呈する。また、上場1周年記念特別株主優待（26年3月末基準日）の贈呈品もQUOカードからデジタルギフトに変更する。



■拡充／変更 ―――――――――――



日本甜菜製糖 <2108> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/13発表

長期保有株主への優待制度を新設。100株以上を5年以上継続保有する株主には、5年経過ごとに自社製品3000円相当を送付する。



ポラリス・ホールディングス <3010> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/13発表

株主優待を拡充。新制度では、3月末時点で500株以上保有する株主に対し、保有数に応じて2000～6万円の宿泊割引券を贈呈する。



ホリイフードサービス <3077> [東証Ｓ] 決算月【11月】 2/13発表

継続保有期間「1年以上」の区分を新設し、優待内容を拡充する。



ジーネクスト <4179> [東証Ｇ] 決算月【3月】 2/13発表

優待品をQUOカード1万円分→ライブコマース支援サービス「VoX Live」のオリジナルギフトセット1万円相当分に変更。



ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ <4712> [東証Ｓ] 決算月【12月】 2/13発表

新たに子会社のRed Listが運営するステーキハウス「Empire Steak House Roppongi」で利用できる食事券1万5000円分を追加。1000株以上の保有株主が対象。



ワイヤレスゲート <9419> [東証Ｓ] 決算月【12月】 2/13発表

保有株数「2000株以上」の区分を新設し、1万5000円相当のデジタルギフトを年2回贈呈する。



ビジネスコーチ <9562> [東証Ｇ] 決算月【9月】 2/13発表

3月末割当の1→3の株式分割実施に伴い、株主優待制度を変更する。新制度では、9月末と3月末時点で400株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて2000～1万2000円分のデジタルギフトを贈呈する。実質拡充。



ホクト <1379> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/13発表（場中）

3月末時点で1年以上継続して500株以上保有する株主に対し、従来の優待に加え、Visaギフトカード3000円分を贈呈する。



大和ハウス工業 <1925> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/13発表（場中）

株主優待券の利用対象に、グループ運営の商業施設、大和ハウス賃貸リフォームのリフォーム工事、ホテル日航大分オアシスタワーを追加。



ゴルフ・ドゥ <3032> [名証Ｎ] 決算月【3月】 2/13発表（場中）

3月末と9月末時点で1000株以上を保有する株主に対し、従来の優待に加え、QUOカード1万円分を年2回贈呈する。



ＪＢイレブン <3066> [名証Ｍ] 決算月【3月】 2/13発表（場中）

優待券の利用店舗に「フジヤマ５５」など32店舗を追加。



メニコン <7780> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/13発表（場中）

「メルスプラン会員優待」を選択式株主優待に導入するなど、優待内容を一部変更する。



植松商会 <9914> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/13発表（場中）

優待品をQUOカード→デジタルギフトに変更。



■廃止 ――――――――――――――



エスクリ <2196> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/13発表

ノバレーゼとの合併成立を条件に、株主優待制度を廃止する。



ザ・パック <3950> [東証Ｐ] 決算月【12月】 2/13発表

26年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。



ＡＩ ＣＲＯＳＳ <4476> [東証Ｇ] 決算月【12月】 2/13発表

25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。



トライアイズ <4840> [東証Ｓ] 決算月【12月】 2/13発表

24年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。



千趣会 <8165> [東証Ｓ] 決算月【12月】 2/13発表

25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。



アレンザホールディングス <3546> [東証Ｐ] 決算月【2月】 2/13発表（寄り前）

コーナン商事 <7516> によるTOBの成立を条件に、株主優待制度を廃止する。



