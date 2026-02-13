ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

厚タンが魅せるクラシック。スエード×メッシュの上質な一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

ニューバランスのスニーカーは、1980年代にアメリカで発売された競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB480」のローカットバージョンだ。

上質なスエードとメッシュを組み合わせたアッパーは、当時のバスケットボールシューズから着想を得たカラーリングで展開され、クラシックな雰囲気を足元に演出する。

オリジナルデザインを踏襲した厚みのある幅広のタンが特徴で、シューズ全体の存在感を高めながら、80年代らしい武骨さとレトロな魅力をしっかりと残している。

ローカットならではの軽快さと合わせやすさもあり、カジュアルスタイルからストリートまで幅広いシーンで活躍する一足だ。