80年代の空気をそのままに。存在感を放つ復刻ローカット【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
厚タンが魅せるクラシック。スエード×メッシュの上質な一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、1980年代にアメリカで発売された競技者向けバスケットボールシューズを復刻した「BB480」のローカットバージョンだ。
上質なスエードとメッシュを組み合わせたアッパーは、当時のバスケットボールシューズから着想を得たカラーリングで展開され、クラシックな雰囲気を足元に演出する。
オリジナルデザインを踏襲した厚みのある幅広のタンが特徴で、シューズ全体の存在感を高めながら、80年代らしい武骨さとレトロな魅力をしっかりと残している。
ローカットならではの軽快さと合わせやすさもあり、カジュアルスタイルからストリートまで幅広いシーンで活躍する一足だ。
