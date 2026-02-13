¡Ú¥¹¥¡¼¡Û¥¸¥ã¥ó¥×¡¦Æó³¬Æ²Ï¡¡¡¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸ø¼°Îý½¬¤Ç2²óÏ¢Â³130m°Ê¾å¡¡3¤ÄÌÜ¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ø¸þ¤±¡Ö´¶¿¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¢¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¸ø¼°Îý½¬¤¬¸½ÃÏ12Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Æó³¬Æ²Ï¡Áª¼ê¤¬ËÜÈÖ¤Ø¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ½é¤á¤Æ¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Î¸ø¼°Îý½¬¤ËÎ×¤ó¤ÀÆó³¬Æ²Áª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï2²óÈô¤Ó¤¤¤º¤ì¤â130m°Ê¾å¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤¤´¶¤¸¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¥¹¡¼¥Ä¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ä¤È¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï°ã¤¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ÇÈô¤ó¤Ç¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤ò»î¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
1²óÌÜ¤ÏÁ´ÂÎ2°Ì¡¢2²óÌÜ¤ÏÁ´ÂÎ1°Ì¤È¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÆó³¬Æ²Áª¼ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÂ¾¤Î¹ñ¤ÎÁª¼ê¤â»î¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¼«ÂÎ¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀÜÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Öº£Æü¤ÎÎý½¬¤Î´¶¿¨¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ò¥ë¡¢º®¹çÃÄÂÎ¤È¤â¤ËÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ø¤Ï¡Öº£ÅÙ¤ÏÆ¼°Ê¾å¤Î¥á¥À¥ë¤¬¼è¤ì¤¿¤é¡×¤È¤µ¤é¤ËÎÉ¤¤¿§¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¤Ï¸½ÃÏ13Æü¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¸ø¼°Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±14Æü¤Ë¶¥µ»¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£