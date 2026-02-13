櫻坂46「櫻坂チャンネル」大特集 巻頭は山下瞳月×ラーメン「麺JOY LIFE」 二期生対談インタビューも
20日発売の『BRODY』4月号(白夜書房）では、「櫻坂46×YouTube」をテーマにした大特集を実施。櫻坂46の公式YouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」を軸に、42ページにわたってその魅力と軌跡を徹底的に掘り下げる。
【写真】かわいい！山下瞳月×ラーメン「麺JOY LIFE」グラビア公開
本特集では、「櫻坂チャンネル」徹底動画レビューをはじめ、メンバー発案企画を募る全員アンケート、制作スタッフ、関係者へのインタビューなど、多角的な切り口から櫻坂46のYouTube活動をひも解く。さらに、YouTubeにちなんだ撮り下ろしグラビアとインタビューも掲載し、ここでしか見られない動画制作の裏側に迫る、読み応えたっぷりの一冊となっている。
巻頭には山下瞳月が「櫻坂チャンネル」内の人気企画にちなんで、“ラーメン”をテーマにしたグラビアで登場。実際にラーメン店に行き好物のラーメンを食べる姿が収められたグラビアに加え、ラーメン×YouTubeを切り口にしたインタビューも掲載される。
続くページでは、YouTube企画を牽引してきた櫻坂46二期生メンバーの対談インタビューを実施。武元唯衣×松田里奈、大園玲×増本綺良の二組が、「櫻坂チャンネル」での印象的な企画や撮影の裏話、そして今後挑戦してみたい企画について語り合った。
さらに、「櫻坂チャンネル」約3年分の動画を網羅したレビューページも収録。動画一覧とともにチャンネルの歩みを振り返ることができる構成となっている。加えて、動画制作を支えるスタッフへのインタビューや、Buddiesが選ぶ名シーン集など、ファン必見の企画が目白押しだ。
そして今号では、メンバー全員へのアンケート企画を敢行。それぞれが考案した「やってみたいYouTube企画」を一挙掲載し、メンバーの発想力と個性が存分に感じられる内容に。ここでしか読めない貴重なアイデアの数々となっている。
そのほか『BRODY』4月号では、出演者や関係者を含むインタビューで振り返る、映画『恋愛裁判』特集や、声優の井澤詩織・元SKE48の菅原茉椰などが出演するグラビア企画も掲載する。
■内容紹介
【表紙】
櫻坂46×YouTube
【巻頭特集】
「櫻坂チャンネル」42ページ徹底解剖！
山下瞳月×ラーメン「麺JOY LIFE」
メンバーに話聞いてみた＃１
武元唯衣×松田里奈
メンバーに話聞いてみた＃２
大園玲×増本綺良
「櫻坂チャンネル」徹底ガイド
個性あふれるメンバー考案企画が目白押し！
「櫻坂チャンネル」メンバーアンケート
関係者が語る
動画制作の裏側とこれから
何分何秒の画面に戻りたいのか？
Buddiesが選ぶ「櫻坂チャンネル」名シーン
【特別記事】
◯特集 映画『恋愛裁判』アイドルを問い直す
齊藤京子/深田晃司/桜ひなの×仲村悠菜/藍染カレン/宇野維正
【水着グラビア】
新谷姫加「nugipuri」
姫野ひなの（#Mooove!）「LOVE ME LOVE」
井澤詩織「Tokimeki」
菅原茉椰「beyond,again」
【LIVE ALIVE!】
衛星とカラテア
hakanai
