中道改革連合は１３日、代表選を行い、小川淳也氏が階猛氏との接戦を制し、新代表に選出された。代表選後には就任会見が行われたが、そこで突然の「便所行っていい？」と離席したことがネットで話題となった。

小川氏は会見終盤、一般紙の記者が質問をしようとしたときに「ちょっとゴメン。（会見開始から）１時間なったんで便所行っていい？」と突然切り出し。「すぐ戻ります。ごめん、申し訳ない。皆さんもちょっと休憩して」と呼びかけ、トイレに言ってしまった。

約３分後に小川新代表は会見場に戻り「失礼しました。申し訳ありません」と謝罪。そして報道陣へ「休憩になったでしょ？集中力が。便所に行ってた記者さんもいたし」といって、会見を仕切り直して続行した。

就任会見での突然のトイレ離席はネットでも話題。「こういういい意味での人たらし、親しみやすさをこれからは狡猾に押し出すべき」「小川さんトイレ休憩 これは良いこと」「小川さん、トイレに行くの相当我慢されてたんだね」「途中のトイレ退席、こういうほのぼのとした人の方がイメージはいいのでは？」「行くにしてももうｃおっとスマートにできんのかな？」などの声が上がっていた。