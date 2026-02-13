医療サービスの対価として医療機関に支払われる診療報酬について、厚生労働相の諮問機関・中央社会保険医療協議会（中医協）は１３日、２０２６年度の改定内容を決定した。

医療機器などの高騰を踏まえた物価対応料を新設、賃上げに充てるベースアップ評価料を増額し、初診時や再診時の料金に上乗せする。外来の初診では、おおむね１９０円の上乗せとなり、患者は原則１〜３割を負担する。新たな診療報酬は６月から適用される。

支出の増大で医療機関の経営状況は悪化しており、政府は２５年１２月、医師や看護師らの人件費に回る診療報酬の「本体」部分を３０年ぶりの３％超となる３・０９％引き上げることを決めた。報酬引き上げに伴い、患者に幅広く負担を求める。外来の基本料金にあたる初診料は２９１０円に据え置くが、再診料は１０円上げ、７６０円になる。

物価対応料は初診時、再診時ともに２０円、入院の場合は病院の機能や役割に応じ、１３０〜８４０円とする。今後の物価上昇を見据え、来年６月からは外来で現在より４０円、入院で２６０〜１６８０円の上乗せとする。

ベースアップ評価料は、すでに賃上げを行っている医療機関で、外来は初診時で現行から１７０円増え２３０円に、再診時で４０円増え６０円になる。新たに賃上げする医療機関の評価料はそれぞれ１７０円、４０円となる。入院は現行の最大１６５０円から最大２５００円にする。来年６月から上乗せ額は約２倍となる。

一方、入院時の食費と水道光熱費も上がる。食費は１食あたりの患者の自己負担額（住民税非課税世帯などを除く）で４０円増の５５０円に、水道光熱費は療養病床に入院する６５歳以上の人で１日あたり６０円増の４３０円になる。