¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛÀÐ°æÂçÃÒ¼Âà¤ÇÀ¾Éð¡¦¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤ò¶ÛµÞ¾·½¸¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ëà¸Î¾ã¥É¥ß¥Îá
¡¡¸Î¾ã¼Ô¤¬Áê¼¡¤°»øÅê¼ê¿Ø¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì¤Ä¡ÖÆþ¤ìÂØ¤¨¡×¤¬À¸¤¸¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ê£Î£Ð£Â¡Ë¤Ï£±£³Æü¡¢£³·î¤ÎÂè£¶²ó£×£Â£Ã¤ËÎ×¤à»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡Öº¸¥¢¥¥ì¥¹ç§Â»½ý¡×¤Ç½Ð¾ì¼Âà¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂåÂØÁª¼ê¤È¤·¤ÆÀ¾Éð¤Î¶ùÅÄÃÎ°ìÏºÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤òÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï£²£²¡£
¡¡»ø¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¤³¤Î¿ôÆü¤ÇàÉé½ý¤ÎÏ¢º¿á¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÊ¿ÎÉ³¤ÇÏÅê¼ê¡Ê£²£¶¡áÀ¾Éð¡Ë¤¬º¸¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®ÆùÎ¥¤ì¤ÇÂåÉ½¤ò¼Âà¤·¡¢Æ£Ê¿¾°¿¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡áÃæÆü¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤³¤ØÀÐ°æ¤ÎÎ¥Ã¦¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¶ùÅÄ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ùÅÄ¤Ïºòµ¨£±£°¾¡¤òµó¤²¤¿º¸ÏÓ¤Ç¡¢¸½ºß¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆî¶¿¤Ç¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ÇºÇÂ®£±£´£¸¥¥í¤ò·×Â¬¡£Í½È÷¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ÷¤¨¤Ä¤Ä¡¢½É¼Ë¤Ç¤Ï£×£Â£Ã¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼µå¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡×¤È½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¶ùÅÄËÜ¿Í¤âµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¡£ÀÕÇ¤¤È¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢°ìµå°ìµåÁ´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀïÎÏ¤Î¾åÀÑ¤ß¤È¤¤¤¦¤è¤êà·ê¤òËä¤á¤ëºî¶Èá¤¬Àè¤ËÍè¤ë°ÛÎã¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¼Ô¤¬ºÇ¸å¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¡½¡½¡£Ã»´ü·èÀï¤ÎÉÝ¤µ¤ÈÄìÎÏ¤ò¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬¤¤¤¤Ê¤ê»î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£