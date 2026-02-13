楽天のD7位、阪上翔也が初の対外試合で快音

楽天のドラフト7位、阪上翔也外野手（近大）がスケールの大きい打撃で注目されている。11日の日本ハムとの練習試合（名護）でも豪快なスイングで右前打を放つと「ロマンに溢れている」などとコメントが寄せられた。

昨季32試合に登板し18ホールドをマークした左腕、河野竜生投手と対戦。阪上は初球からいきなりフルスイングを披露した。強烈な当たりは右翼方向へのファウルとなったが、続く2球目を捉えると鋭い打球を右前へ運んだ。

180センチ、90キロの恵まれた体格で、近大では2年からレギュラーに定着。この日は初の対外試合となったが、初打席の初球からバットを振る積極性で結果を残した。近大といえば侍ジャパンにも選出されたスラッガー、佐藤輝明内野手（阪神）の後輩にも当たる。

「パーソル パ・リーグTV」が公式YouTubeに「目を引いたパワフルなスイング！」のタイトルで映像を公開。ファンからは「迷いがない振り方」「風格スラッガーすぎて期待」「かなりエグいバッター」「スイング強くて感動」「サトテルタイプ」「打球えげつない」「村（Full-Count編集部）