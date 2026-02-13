「人気だから見つけたらラッキー！」【セリア】パステルカラーが可愛い♡「文具」

可愛いものに囲まれると、仕事や勉強もいつもよりちょっぴりはかどるという人も多いのでは？ 今回は、パステルカラーでトキメキ度満点の、可愛さと使いやすさを兼ね備えた【セリア】の「文具」をご紹介します。編集部で売り切れ予想フラグを立てた注目アイテムなので、気になったら迷わずGETがおすすめです。

ゴールドカラーの箔押しで高見えするミニカード

「持っているだけで気分上がる」と、@risa_.pianoさんが紹介する「ミニカード」。イチゴやサクランボのイラストが可愛いミニカードに、ゴールドカラーの箔押しがポイントになった透ける素材の封筒がセットに。甘くなりすぎない淡いパステルカラーで、受け取った人も思わず笑顔になりそう。ちょっとした贈り物をしたい時、このカードでメッセージを一言添えると、気持ちがもっと伝わるかも。

人気の文具をセリアでGET

A5バインダーに使える「A5 カスタムノート リフィル シール台紙」。「やっと買えた」「人気だから見つけたらラッキー！」と、@nanaironotobira2さんが喜びのコメントを投稿しています。シール帳として使うだけでなく、メモを貼っても良いし、仕切りとして使ってもOK！ さり気なく“可愛い”を日常に取り入れたい人におすすめです。

【セリア】には、可愛くて便利な文具が豊富に揃っています。ぜひ、チェックしてみて！

