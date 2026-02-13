でんぱ組.incの元メンバーで、タレントの最上もが（36）が、10日発売の写真週刊誌「FLASH」（光文社）に登場した。



【写真】大人気アイドル→36歳1児のシングルマザーとなった最上の“覚悟”の1枚

最上は2011年にアイドルグループ「でんぱ組.inc」に加入して芸能界デビュー。2017年にグループを脱退した。2020年に妊娠したことを発表し、翌年にシングルマザーとして第1子を出産をしたことで話題となった。



同号では同誌での初グラビアを披露。表紙と巻頭グラビアを担当し、1児の母となっても変わらない引き締まった美ボディとスタイルを見せつけた。



自身のX（旧ツイッター）でも「今回のグラビアは撮影・メイク・スタイリングは全員女性陣で、"大人かわいい＆かっこいい＆おしゃれ"をみんなで話しながらつくりあげました」と報告。続けて「私は今月37歳になる一児の母ですが 何歳になっても好きにおしゃれをしたいし、可愛くなりたい。なので、母親のくせにって言われても好きに表現していきます」と覚悟の写真集であることを明かした。投稿には大胆姿でのオフショット写真も添えた。



同号では最上の他にも、ゆうちゃみ、斉藤里奈、浜辺ゆりな、蓬莱舞、佐々木明音、今田希、るるたんが登場する。



（よろず～ニュース編集部）